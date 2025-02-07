Almanya’da aşırı sağcı parti Alternatif für Deutschland (AfD), yaklaşan seçimler öncesi finansal sistemi kökten değiştirecek yeni planını duyurdu.

AfD, Almanya’yı Euro Bölgesi’nden çıkarmayı, Deutsche Mark’a geri dönmeyi, Bitcoin’i tamamen serbestleştirerek düzenleyici denetimden çıkarmayı ve yeni para birimini altın rezervleriyle desteklemeyi planlıyor.

AfD, bu stratejinin Almanya’nın bağımsızlığı ve ekonomik gücü için gerekli olduğunu savunuyor. “Deutsche Mark, Almanya’nın gerçek parasal kimliğidir” diyen AfD yetkilileri, yurtdışında tutulan Almanya’nın altın rezervlerini geri getirme sözü verdi.

Bitcoin’e Tam Serbestlik, Nakit Koruma ve Dijital Euro’yu Reddetme

AfD’nin stratejisinde kripto paralar da yer alıyor. Aşırı sağcı parti, Bitcoin cüzdanlarının ve kripto para platformlarının devlet müdahalesinden arındırılması gerektiğini savunuyor. Almanya’da kripto para piyasasına uzun süredir sıkı düzenlemeler uyguladığına dikkat çeken parti, artık bu kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini savunuyor.

AfD, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) dijital euro planına şiddetle karşı çıkıyor. Dijital euroyu finansal gizliliğe yönelik bir tehdit olarak gören AfD, bu sistemin Alman vatandaşlarının finansal bilgilerine erişmek için kullanılabileceğini öne sürüyor.

Banka mevduatlarını korumak için AB genelinde ortak bir teminat fonu oluşturulmasını da reddeden parti, Alman vergi mükelleflerinin diğer ülkelerdeki banka iflaslarının faturasını ödememesi gerektiğini vurguluyor. AfD’nin vergi politikaları da bu çizgide ilerliyor: servet ve miras vergisini kaldırmayı ve sermaye kazançları, temettüler ve faiz gelirleri için vergi muafiyetlerini artırmayı planlıyor.

Ana Akım Partilerin Alternatif Planları

Almanya’daki diğer büyük partiler, AfD’nin finansal sistemi yeniden şekillendirme planına şiddetle karşı çıkıyor. Başbakan Olaf Scholz’un Sosyal Demokrat Partisi (SPD), yüksek gelirlilere yönelik vergileri artırarak kamu hizmetlerini finanse etmeyi amaçlıyor. SPD, borsa işlemlerine bir finansal işlem vergisi getirmeyi ve milyonerler ile milyarderleri hedef alacak şekilde servet vergisini yeniden uygulamaya koymayı öneriyor.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) bloğu ise Almanya’yı Avrupa’nın finans merkezi haline getirme vaadiyle öne çıkıyor. Parti, girişimler ve risk sermayesi yatırımları için vergi teşvikleri sunmayı ve AB çapında sermaye piyasası entegrasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Hristiyan Demokrat Birlik, dijital euro planını destekliyor ancak bunun tüketicilere fayda sağlaması gerektiğini vurguluyor.

AfD’nin önerdiği ekonomi politikalarının uygulanabilirliği ve potansiyel etkileri belirsizliğini korurken, Almanya’nın seçim sonuçları, ülkenin kripto para düzenlemeleri ve Avrupa’daki finansal rolü açısından kritik bir dönüm noktası olabilir.