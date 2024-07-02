Bitcoin ve Ether satışlarıyla gündeme gelen ABD ve Almanya, satışlara devam ediyor.

Kripto para piyasalarının son dönemdeki gündem maddelerinden birini, dünya genelinde devletler tarafından gerçekleştirilen Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) satışları oluşturuyor.

Bir süredir düzenli olarak kripto para satan Almanya ve ABD gibi ülkeler, satışlara bu hafta da devam ediyor.

Almanya ve ABD Kripto Satıyor

Alman hükümeti, kapatılan bir korsan film sitesinden ele geçirilen kripto paraları elden çıkartmayı sürdürüyor.

Zincir üstü analiz platformu Arkham Intelligence tarafından Almanya’ya ait olduğu belirtilen cüzdan, 1 Temmuz’da çok sayıda merkezi kripto para borsasına (CEX) toplamda 1.500 BTC gönderdi. Transfer edilen BTC’lerin değeri yaklaşık 95 milyon dolar ediyor.

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ABD hükümeti ise Estonyalı girişimciler Sergei Potapenko ve Ivan Turogin’den ele geçirdiği ETH’lerin tümünü elden çıkardı. Toplam 11,75 milyon dolar değerinde ETH, kimliği bilinmeyen bir cüzdana gönderildi.

Ne Kadar Sattılar?

Almanya, Bitcoin satışlarına kimliği bilinmeyen bir cüzdana 6.500 BTC göndererek başlamıştı. Bu BTC’lerin bir kısmı, daha sonra CEX’lere gönderildi.

Almanya’nın geçtiğimiz iki haftada CEX’lere satış için aktardığı toplam miktar, son satışlar ile birlikte 2.700’ü geçti. Avrupa devletinin cüzdanında hala 2,82 milyar dolar değerinde 44.692 BTC bulunuyor.

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ABD ise 30 Haziran’da başka bir cüzdandan Bitcoin satmış ve 743 bin dolar değerinde 11,84 BTC’yi transfer etmişti. Arkham Intelligence verilerine göre, Kuzey Amerika ülkesinin cüzdanlarında BTC, ETH, USDT ve BNB gibi 13,8 milyar dolar değerinde çeşitli kripto paralar bulunuyor.