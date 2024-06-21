Bitcoin, cuma günü zayıf performansını sürdürüyor. En büyük kripto para, son 24 saatte yüzde 4’e yakın değer kaybetti. BTC, haber yayın saati itibarıyla 64 bin doların altından işlem görüyor.

Alman hükümetinin son işlemleri ise Bitcoin üzerindeki satış baskısını artırıyor.

Almanya Bitcoin Satmaya Başladı

Alman Federal Kriminal Polis Ofisi (BKA), 2013’te aktif olan korsan film sitesi movie2k.to‘nın işleticilerine ait 50 bin kadar Bitcoin’i ocak ayında ele geçirmişti. Ele geçirilen Bitcoin’lerin değeri güncel kur ile neredeyse 3,2 milyar dolar ediyor.

Kripto analiz şirketi Arkham, Alman hükümetine ait kripto cüzdanında hareketlilik başladığını açıkladı.

Söz konusu cüzdan, 19 Haziran’da dört ayrı işlem gerçekleştirdi. İlk olarak kimliği bilinmeyen bir cüzdana 425 milyon dolar değerinde 6.500 BTC gönderildi.

Devamında yine Alman hükümetine ait bir başka kripto cüzdanına 150 milyon dolar değerinde 2.500 BTC aktarıldı.

İşlemler sonucu söz konusu cüzdanda 40 binden biraz fazla Bitcoin kaldı. Bu Bitcoin’lerin değeri 2 milyar doları geçiyor.

Gönderilen kripto paraların satılıp satılmadığıyla ilgili bir veri bulunmuyor. Ancak söz konusu BTC’lerin satılması, Bitcoin fiyatı üzerinde az da olsa bir düşüş baskısı yaratabilir.

Dünya genelinden devlet, yasa dışı faaliyet gösteren ve ödemelerini kripto paralar ile gerçekleştirenlerin kripto paralarına el koyma hakkına sahip. Bu kripto paralar genelde açık artırma ile satışa sunuluyor.