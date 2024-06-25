Alman hükümetine ait kripto cüzdanı yeniden harekete geçti.

Bitcoin satışlarıyla kripto para piyasasında gündeme gelen Almanya, BTC satmaya devam ediyor. Avrupa ülkesi bugün 900 BTC daha sattı.

Almanya Bitcoin Satıyor

Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence’ın “Almanya hükümeti” olarak tespit ettiği kripto para cüzdanı, 25 Haziran’da üç işlem gerçekleştirdi.

İlk işlemde merkezi kripto para borsası (CEX) Coinbase’e 200 BTC gönderildi. Devamında yine aynı miktarda BTC Kraken’a aktarıldı.

Üçüncü işlem ise hem boyut hem de nitelik bakımından diğerlerinden farklı. Alman hükümeti bu kez daha önce etkileşime girdiği, kimliği bilinmeyen bir cüzdana 500 BTC gönderdi.

CEX’lere gönderilen Bitcoin’lerin satılacağını neredeyse kesin olarak söylemek mümkün. Daha önce kimliği belirsiz cüzdana Almanya tarafından aktarılan BTC’ler de nihayetinde CEX’lere gönderilmişti. Dolayısıyla bu kripto paraların da satılacağı tahmin ediliyor.

Transfer edilen Bitcoin’lerin değeri güncel kur ile 55 milyon dolara yaklaşıyor. Almanya’nın kripto para cüzdanında 25 Haziran itibarıyla 46.359 BTC bulunuyor.

6.500 BTC Göndermişti

Almanya’ya ait kripto para cüzdanı ilk kez hareketlilik göstermiyor. Kapatılan bir korsan film sitesinden ele geçirilen çok sayıda Bitcoin içeren cüzdandan geçtiğimiz hafta da çıkışlar olmuştu.

İki farklı işlem gerçekleştiren Alman hükümeti, 6.500 BTC’yi kimliği bilinmeyen bir cüzdana gönderdi. Bu BTC’ler daha sonra Kraken ve Bitstamp gibi CEX’lere aktarıldı.

Almanya’nın el koyduğu Bitcoin’leri satması, topluluğu kripto para üzerinde satış baskısı oluşturma potansiyeli nedeniyle endişelendiriyor.

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Ancak Bitcoin, satışlardan pek de etkilenmemiş gibi gözüküyor. Son 24 saatte yüzde 2,8 değer kazanan BTC, haber yayın saati itibarıyla 61.700 dolardan işlem görüyor.