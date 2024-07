Almanya Bitcoin satmaya tam gaz devam ediyor.

Bitcoin, 10 Temmuz’da yeniden 59 bin dolar sınırına yükseldi. Ancak kripto para üzerinde ciddi bir satış baskısı oluşturan Almanya, BTC elden çıkarmaya devam ediyor.

Alman hükümeti, ocak ayında kapatılan bir korsan film sitesinden ele geçirdiği 50 bin Bitcoin’i yavaş yavaş satmaya devam ediyor.

Arkham Intelligence verilerine göre Almanya, bugün değeri neredeyse 300 milyon dolar eden 5.103 BTC’yi transfer etti. Kripto paralar Kraken, Cumberland, Flow Traders ve Coinbase gibi merkezi kripto para borsalarına (DEX) gönderildi.

Birkaç gündür görülen ilginç bir hareket olarak Almanya, yatırdığı Bitcoin’lerin bir kısmını borsalardan geri çekiyor. Almanya, son 24 saatte 1.118 BTC’yi Kraken, Bitstamp ve Coinbase gibi borsalardan çekti. Çekilen Bitcoin’lerin değeri yaklaşık 65 milyon dolar ediyor.

JUST IN: German Government selling up to 5103.5 BTC ($299.85M)

In the past 15 minutes, the German Government has sent 5103.5 BTC ($299.85M) to Kraken, Cumberland, Flow Traders, Coinbase, 139Po (likely institutional deposit/OTC service) and address bc1qu.

Since yesterday’s… pic.twitter.com/HyIbxynbAi

— Arkham (@ArkhamIntel) July 10, 2024