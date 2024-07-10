Almanya Bitcoin satmaya tam gaz devam ediyor.

Bitcoin, 10 Temmuz’da yeniden 59 bin dolar sınırına yükseldi. Ancak kripto para üzerinde ciddi bir satış baskısı oluşturan Almanya, BTC elden çıkarmaya devam ediyor.

Almanya Yine Bitcoin Sattı

Alman hükümeti, ocak ayında kapatılan bir korsan film sitesinden ele geçirdiği 50 bin Bitcoin’i yavaş yavaş satmaya devam ediyor.

Arkham Intelligence verilerine göre Almanya, bugün değeri neredeyse 300 milyon dolar eden 5.103 BTC’yi transfer etti. Kripto paralar Kraken, Cumberland, Flow Traders ve Coinbase gibi merkezi kripto para borsalarına (DEX) gönderildi.

Birkaç gündür görülen ilginç bir hareket olarak Almanya, yatırdığı Bitcoin’lerin bir kısmını borsalardan geri çekiyor. Almanya, son 24 saatte 1.118 BTC’yi Kraken, Bitstamp ve Coinbase gibi borsalardan çekti. Çekilen Bitcoin’lerin değeri yaklaşık 65 milyon dolar ediyor.

JUST IN: German Government selling up to 5103.5 BTC ($299.85M) In the past 15 minutes, the German Government has sent 5103.5 BTC ($299.85M) to Kraken, Cumberland, Flow Traders, Coinbase, 139Po (likely institutional deposit/OTC service) and address bc1qu. Since yesterday’s… pic.twitter.com/HyIbxynbAi — Arkham (@ArkhamIntel) July 10, 2024

Alman hükümeti, bu haberin hazırlandığı sırada 3.000 BTC’yi daha Flow Traders’a gönderdi. Son işlem ile birlikte ülkenin kripto cüzdanında 15.110 BTC kaldı. Bu BTC’lerin değeri güncel kur ile 883 milyon dolar ediyor.

UPDATE: The German Government just sent another 3000 BTC ($176.26M) to Flow Traders. Total moved today: 8853.5 BTC ($520.17M). The German Government currently holds 15,110 BTC ($883.7M). They now hold less than $1B of the Bitcoin originally seized from Movie2k. pic.twitter.com/Fnv6nlZTv4 — Arkham (@ArkhamIntel) July 10, 2024

Almanya ve Mt. Gox Bitcoin’i Baskılıyor

Mt. Gox’un iade süreci, temmuz ayında Almanya’nın satışlarıyla birlikte Bitcoin fiyatını baskılayan en önemli iki etkenden biri.

On yıl önce yaşanan hack sonucu 850 bin BTC çaldıran ve iflas etmek zorunda kalan Mt. Gox, temmuz ayında iadelere başladı.

Döneminin en büyük Bitcoin borsası olan Mt. Gox, kullanıcılarına yaklaşık 8,3 milyar dolar değerinde 142 bin BTC iade edecek.

Bitcoin, Mt. Gox kapatıldığından beri yüzde 7 binden fazla değerlendi. Dolayısıyla varlıklarını teslim alan alacaklıların büyük kısmının satış yapması ve BTC fiyatını daha da baskılaması bekleniyor.