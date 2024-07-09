Alman Hükümeti son 3 saat içerisinde 6.306,9 BTC’yi (362,12 milyon dolar) Kraken, Cumberland, 139Po (muhtemelen kurumsal mevduat/OTC hizmeti) ve bc1qu adresine gönderdi.

Bu transferin 3.206,9 BTC’lik kısmı (184,58 milyon dolar) son 1 saat içerisinde gerçekleştirildi.

Alman Hükümeti şu anda 22,847 BTC (1,32 milyar dolar) tutuyor.

Son dönemde Almanya ve ABD hükümetlerinin yaptığı Bitcoin (BTC) satışları nedeniyle ülkelerin Bitcoin rezervleri önemli merak edilmeye başlandı.

“Hangi Ülkenin Ne Kadar Bitcoin’i Var?” başlıklı yazımızdan diğer ülkelerin BTC rezervlerine yakından bakabilirsiniz.

Almanya’nın BTC Satışları

Alman hükümeti, Haziran ayından bu yana agresif bir şekilde BTC satışı yapmaya devam ediyor. Alman hükümetinin ilk satış yapmaya başladığı 19 Haziran tarihinde 65.000 dolar seviyesinde işlem gören BTC fiyatı bu ayın başlarında 54.000 doların altına kadar geriledi.

Alman hükümetinin sattığı BTC’ler, 2013 yılında çökertilen dark web platformu Movie2K’ya yönelik operasyonda ele geçirilmişti.

Mt. Gox’un Geri Ödemeleri Satış Baskısını Körükleyebilir

Öte yandan 2014 yılında iflas eden dönemin en büyük kripto para borsası Mt. Gox da alacaklılarına BTC ve BCH ödemelerine başladı.

Mt. Gox kayyumu Nobuaki Kobayashi tarafından 5 Temmuz’da yapılan açıklamada birkaç borsa aracılığıyla alacaklılara ödeme yapılmaya başlandığını bildirdi.

Mt. Gox’un alacaklılarına yaklaşık 9 milyar dolar değerinde BTC ve BCH’nin yanı sıra kayyum tarafından tutulan ek fonların dağıtılması bekleniyor