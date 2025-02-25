Alibaba, önümüzdeki üç yıl içinde yapay zeka altyapısına, özellikle de veri merkezlerine 53 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.

Bloomberg’in haberine göre, şirket resmi blogunda yaptığı açıklamada, gerçek dünyaya yönelik yapay zeka uygulamaları geliştiren şirketlerle stratejik iş birlikleri kurmayı da hedeflediğini duyurdu.

Yalnızca Alibaba değil, teknoloji devleri de yapay zeka veri merkezlerine büyük yatırımlar yapıyor. Meta, 2025 yılına kadar yapay zeka operasyonları için 65 milyar dolar ayırırken, Microsoft’un veri merkezlerine yaklaşık 80 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor.

Alibaba’nın önceliklerinin değişmesinde, DeepSeek’in piyasaya sürülmesi etkili oldu. Bu model, rakiplerine kıyasla çok daha düşük maliyetle eğitildi ve şirketin stratejisini yeniden şekillendirdi.

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Yatırımcılar, Alibaba’nın yapay zeka alanındaki hamlelerini iyimser bir şekilde karşılarken, Wall Street, DeepSeek R1 modelinin piyasaya sürülmesinin ardından büyük ölçekli veri merkezlerine olan talebin geleceği konusunda temkinli yaklaşıyor.

Tüm belirsizliklere rağmen Alibaba, 2025 itibarıyla piyasa değerini 100 milyar doların üzerine çıkardı. Ayrıca, Jack Ma’nın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile düzenlenen zirvede yer alması, şirketin Çin’de yeniden güçlü bir konuma geldiğinin sinyallerini veriyor.