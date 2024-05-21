Alex Thorne’a göre SEC, spot Ethereum ETF’lerini onaylamak için stake edilmiş Ether ile ETH arasında ayrım yapabilir.

Son 24 saatte %19,6 oranında değer kazanan ETH 3.718 dolar seviyesinde işlem görüyor. Galaxy’nin araştırma uzmanlarından Alex Thorne, spot Ethereum ETF’leri konusunda SEC’in değişiklik yapabileceğini düşünüyor.

Thorne’a göre SEC, Ethereum’u menkul kıymet olmadığını kabul etmeyebilir. Bunun yerine stake edilmiş ETH’yi veya staking hizmeti olarak ETH’yi menkul kıymet olarak tanımlayabilir.

Alex Thorne ayrıca, SEC’in Ethereum ETF’lerinin sahip oldukları ETH’yi stake etmelerini yasaklayabileceğini öngördü. Bu kripto para piyasasının geleceği için devrim niteliğinde bir adım olabilir.

Zira kısa bir süre önce meydana gelen gelişmeler de Thorne’un öngörüleriyle uyumlu. Pazartesi günü Bloomberg’ün kıdemli ETF analistleri Eric Balchunas ve James Seyffart, spot Ethereum ETF’lerinin onaylanma ihtimalini %25’ten %75’e çıkardıklarını duyurdu:

Bugün öğleden sonra SEC’in bu konuda 180 derece bir dönüş yapabileceğine dair söylentiler duyduk, bu yüzden herkes (biz de dahil) reddedileceğini düşünüyordu, şimdi ise herkes panik halinde.

Bu gelişmeden kısa bir süre sonra SEC, borsalardan spot Ether ETF’leri için 19B-4 başvurularını hızlandırılmış bir şekilde güncellemelerini istedi.

Eric Balchunas, SEC’in 21 Mayıs saat 10:00’a kadar revize edilmiş 19b-4 formlarını geri göndermelerini istediğini ve “muhtemelen Çarşamba günü onaylanacağını” bildirdi.

21 Mayıs Salı günü ise Fidelity, spot Ethereum ETF başvurusunun güncellenmiş versiyonunu sundu.

SEC’in bu hafta spot Ethereum ETF’lerini onaylayıp onaylamayacağına karar vermesi bekleniyor. Bu karar, piyasa dinamiklerini ve yatırımcı davranışlarını önemli ölçüde etkileyebilir ve kripto paraların geleneksel finansal kurumlara entegrasyonunu ve düzenleyici otoriteler tarafından nasıl kontrol edileceğini belirlemede kritik rol oynayabilir.