FTX’in iflas davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. FTX’in iflas avukatları, borsa iflas etmeden önce yapılan tüm harcalamaları bir bilançoda topladı.

Mahkemeye sunulan yeni bir dosyalamaya göre Alameda Research, şirketin eski eş CEO’su Sam Trabucco için bir yat aldı ve bunu şirket gideri olarak gösterdi.

Elbette bu harcamaların birçoğu daha önceden biliniyordu, örneğin Sam Bankman-Fried ve Gary Wang, müşteri fonlarını kötüye kullanarak milyonlarca dolarlık Robinhood (HOOD) hissesi satın almıştı. Ancak 57 sayfalık belgede daha önce hiç medyaya yansımayan usulsüzlüklere de yer verildi.

FTX’in iflas avukatları tarafından dosyalanan mahkeme belgeleri, borsanın 11 Mart 2022 tarihinde John Samuel Trabucco adına American Yacht Group’a 2.513.000 dolar aktardığını gösteriyor.

Bu transferden yaklaşık 6 ay sonra Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla FTX’teki eş CEO’luk görevinden ayrıldığını duyurdu. Her ne kadar Trabucco borsada danışman olarak görev almaya devam edeceğini açıklasa da bunun yerine lüks yatıyla birkaç aylık tatile çıktı.

It's been an incredibly formative experience working with @AlamedaTrabucco. I've missed having him around in recent months, but I'm proud of all the other Alameda employees who have stepped up and more excited than ever about our future. I hope he has a great time on his boat! https://t.co/HqA2gz0FvL

— Caroline (@carolinecapital) August 24, 2022