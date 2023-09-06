FTX’in iflas davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. FTX’in iflas avukatları, borsa iflas etmeden önce yapılan tüm harcalamaları bir bilançoda topladı.

Mahkemeye sunulan yeni bir dosyalamaya göre Alameda Research, şirketin eski eş CEO’su Sam Trabucco için bir yat aldı ve bunu şirket gideri olarak gösterdi.

Elbette bu harcamaların birçoğu daha önceden biliniyordu, örneğin Sam Bankman-Fried ve Gary Wang, müşteri fonlarını kötüye kullanarak milyonlarca dolarlık Robinhood (HOOD) hissesi satın almıştı. Ancak 57 sayfalık belgede daha önce hiç medyaya yansımayan usulsüzlüklere de yer verildi.

FTX’in iflas avukatları tarafından dosyalanan mahkeme belgeleri, borsanın 11 Mart 2022 tarihinde John Samuel Trabucco adına American Yacht Group’a 2.513.000 dolar aktardığını gösteriyor.

Bu transferden yaklaşık 6 ay sonra Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla FTX’teki eş CEO’luk görevinden ayrıldığını duyurdu. Her ne kadar Trabucco borsada danışman olarak görev almaya devam edeceğini açıklasa da bunun yerine lüks yatıyla birkaç aylık tatile çıktı.

It's been an incredibly formative experience working with @AlamedaTrabucco. I've missed having him around in recent months, but I'm proud of all the other Alameda employees who have stepped up and more excited than ever about our future. I hope he has a great time on his boat! https://t.co/HqA2gz0FvL — Caroline (@carolinecapital) August 24, 2022

Yaptığı Twitter paylaşımında Sam Trabucco şu ifadelere yer vermişti:

“Başka ne gibi şeyler? Tam olarak emin değilim. Son dönemde gerçekten çok mutluydum, seyahat ederek, arkadaşlarımla ve ailemle vakit geçirdim, kendimle baş başa kaldım. Ayrıca bir tekne aldım, harika oldu. Rahatlamaya ihtiyacım vardı ve gerçekten çok mutluyum.

Alameda Research’ün bir diğer eş CEO’su Caroline Ellison ise Sam Trabucco’nun bu paylaşımını retweet ederek eski iş arkadaşında yeni teknesinde eğlenceli vakit geçirmesini diledi.

Sam Trabucco’nun Nerede Olduğu Bilinmiyor

FTX ve bağlı şirketlerinin iflasının ardından Sam Trabucco izini kaybettirdi ve nerede olduğunu kimse bilmiyor. Sam Trabucco sosyal medya hesabındaki son paylaşımı ise FTX iflas etmeden günler önce 8 Kasım 2022’de yaptı. Sam Trabucco bu paylaşımında ironik bir şekilde FTX alacaklılarına iyi şanslar diledi.

Much love to everyone — I'm sure the past few days have been dark for many and I hope the road ahead is brighter. — Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco) November 8, 2022

Her ne kadar izini kaybettirse de ABD makamları şu ana kadar Sam Trabucco hakkında resmi bir suçlamada bulunmadı.

Sam Trabucco, FTX iflas etmeden aylar önce 24 Ağustos 2022 tarihinde şirketteki CEO’luk görevinden ayrılmıştı. FTX ise 11 Ekim 2022 tarihinde iflas başvurusunda bulundu. Yerel medya organlarına göre Sam Trabucco SBF’nin yakın çevresinin bir parçası değildi. Bu da Sam Trabucco’nun FTX’te işler daha da kötüye gitmeden önce olacaklarını tahmin ederek şirketten ayrıldığına yönelik şüpheleri arttırdı.

Sam Trabucco’nun 2022 yılının Eylül ayından bu yana uluslararası sularda kolluk kuvvetlerinden uzak bir şekilde yaşadığına inanılıyor.