İflas eden Alameda Research’e ait 352 bin dolar değerindeki 205.387 Worldcoin (WLD) token Binance’e gönderildi. Alameda Research’ün bu transferi alacaklılarına ödeme yapmak için satış amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Bu transferin ardından Alameda Research’ün cüzdanlarında hala 43 milyon dolar değerinde 24,8 milyon WLD tokenı bulunuyor. Alameda Research’ün cüzdanında kalan WLD’leri de önümüzdeki günlerde satmak üzere merkezi borsalara transfer etmesi bekleniyor.

2022 yılının Kasım ayında iflas eden FTX ve çatı şirketi Alameda Research, Worldcoin (WLD) projesinin ilk yatırımcıları arasında yer alıyor.

Alameda’nın Worldcoin (WLD) Rezervlerini Satması Bekleniyor

Alameda Research ve FTX son 12 ayda alacaklılarına ödeme yapmak için milyarlarca dolarlık kripto para satışı gerçekleştirdi. FTX, alacaklılara kaybettikleri varlıkların %98’lik bölümü için %118’lik ödeme yapacağını taahhüt etti ve 14,5 milyar dolar ile 16,3 milyar dolar arasında nakit rezervine sahip olduğunu açıkladı.

Arkham Intelligence verilerine göre şu anda FTX‘le ilişkili cüzdanlarda 391,45 milyon dolarlık kripto para bulunuyor. Alameda Research’ün tüm cüzdanlarında ise 240,43 milyon dolar değerinde kripto para bulunuyor.

Alameda Research’ün son WLD transferi, mahkemenin alacaklılara yapılacak geri ödeme ve tazminat için 12,7 milyar dolar ödemesine hükmetmesinin ardından geldi.

Satış Beklentisine Rağmen WLD Yükseliyor

Alameda Research’ün Worldcoin (WLD) satacağına dair söylentilerin artmasına rağmen varlık bugün %2 oranında değer kazandı.

Bununla birlikte kripto para piyasasında son birkaç haftadadır yaşanan düşüşler nedeniyle WLD’nin yükseliş trendini sürdürüp sürdüremeyeceği merak ediliyor. Öyle ki WLD token’ı, bu yıl Mart ayında ulaştığı 11,74 dolarlık zirveden bu yana %85 düşüş yaşadı ve son 14 günde %24’lük bir gerileme kaydetti.

WLD’deki bu büyük değer kaybının arkasında, Worldcoin projesine yönelik düzenleyici engeller, projenin hedeflenen kullanıcı sayısına ulaşamaması ve yakın zamanda gerçekleşen token kilit açılımları gibi çeşitli nedenler yer alıyor.