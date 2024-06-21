Bu yazımızda çeşitli platformlar tarafından yapılan Akash Network (AKT) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

Son dönemin en popüler kripto para projelerinden Akash Network (AKT), 2018 yılının Mart ayında piyasaya sürüldü. Merkeziyetsiz bir bulut platformu olarak dikkat çeken Akash, kullanıcılara uygun maliyetli ve güvenli bulut hizmetleri sunmayı hedefler.

Yıllar içerisinde Akash’ın token’ı AKT önemli yükselişler yaşamayı başardı. AKT’nin bu fiyat performansında varlığın benimsenme oranının artması, bulut bilişim projelerinin popülerliği ve kurumsal yatırımcıların ilgisi gibi faktörler etkili oldu. Sonuç olarak Akash, en önemli kripto paralardan biri olarak öne çıktı.

Bu yazımızda Haziran 2024 itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki AKT fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı Akash Network (AKT) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Haziran ayı itibariyle Akash Network (AKT) 2,93 dolar bandında işlem görüyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, AKT’nin 2024 yılında 3.05 dolar ile 14.40 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

AKT’nin 2024 yılı için öngörülen 14.40 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %391.28 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı Akash Network (AKT) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, AKT’nin 2025 yılında 3.05 dolar ile 14.40 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

AKT’nin 2025 yılı için öngörülen 14.40 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %391.28 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı Akash Network (AKT) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması AKT fiyatının 2030 yılında 7.68 dolar ile 12.45 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

AKT’nin 2030 yılı için öngörülen 12.45 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %324.65 oranında değer kazanması gerekiyor.

Akash Network (AKT) 10 Dolara Yükselebilir mi?

Akash Network (AKT) fiyatının 10 dolara ulaşabilmesi için %241.17 oranında değer kazanması gerekmektedir. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritmasına göre, AKT fiyatının Temmuz 2024’te 10 dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Akash Network (AKT) 100 Dolara Yükselebilir mi?

Akash Network (AKT) fiyatının 100 dolara ulaşabilmesi için %3,311.67 oranında değer kazanması gerekmektedir. CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre, AKT fiyatının Temmuz 2048’de 100 dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Akash Network (AKT) 1.000 Dolara Yükselebilir mi?

Akash Network (AKT) fiyatının 1.000 dolara ulaşabilmesi için %34,016.71 oranında değer kazanması gerekmektedir. CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre, AKT fiyatının hiçbir zaman 1.000 dolara ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 130.29 dolardır.

Akash Network (AKT) Teknik Analizi için Hangi Göstergeler Kullanılabilir?

Kripto para yatırımcılarının Akash Network (AKT) teknik analizi için en çok tercih ettiği göstergeler arasında hareketli ortalamalar (MA) yer alıyor.

Akash Network (AKT) teknik analizlerinde 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar, varlıktaki önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. AKT fiyatının bu hareketli ortalamaların üzerine yükselmesi, AKT’nin yükseliş trendine girdiği şeklinde yorumlanabilir. AKT fiyatının hareketli ortalamaların altına gerilemesi ise AKT’nin düşüş trendine girdiği şeklinde yorumlanır.

Kripto para teknik analizlerinde yaygın olarak kullanılan diğer teknik analiz göstergeleri ise Fibonacci ve RSI.

Akash Network (AKT) Fiyat Tahminlerini Etkileyebilecek Faktörler

Tüm finansal varlıklarda olduğu gibi AKT fiyatı da arz ve talebe göre belirleniyor. Arz ve talebin ötesinde bazı faktörler de AKT fiyatı üzerinde etkili olabilir. Bunlara örnek olarak şunlar gösterilebilir:

Ağ güncellemeleri

Blockchain projelerinin benimsenmesi

Düzenleyici gelişmeler

Hack ve istismar vakaları

Makroekonomik gelişmeler

AKT fiyatına ilişkin tahminlerde ayrıca balina aktivitelerinin de göz önünde bulundurulması fayda sağlayabilir. Kripto para piyasası diğer finansal piyasalara kıyasla nispeten daha küçük olduğundan balinalar, kripto para fiyatları üzerinde belirleyici olabiliyor.

Akash Network’ün (AKT) Geleceği ve Yorumları

Akash, merkeziyetsiz bir bulut platformu olarak dikkat çekmektedir. Topluluk tarafından yönetilen bir ekosistem olarak, güvenli ve uygun maliyetli bulut hizmetleri sunmayı amaçlar.

Gelecekte Akash’ın (AKT) iyi bir performans sergileyebileceği tahmin ediliyor. Ancak özellikle ayı sezonlarında birçok kripto paranın %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebildiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu da 1.000 dolarlık bir yatırımın 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor. Özellikle kripto paralar, doğaları gereği yüksek fiyat dalgalanmalarına sahiptir ve bu da onları yüksek riskli yatırım aracı olarak sınıflandırılmalarına yol açıyor.

Bu nedenle AKT gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

Akash Network (AKT) Hakkında En Çok Merak Edilenler

Akash Network (AKT) Nedir?

Akash, merkeziyetsiz bir bulut platformu olup, kullanıcıların verilerini güvenli ve merkeziyetsiz bir şekilde yönetmelerini sağlar. Kullanıcıların verilerini kontrol etmelerini ve güvenli bir şekilde paylaşmalarını sağlar.

Akash Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, Akash madenciliği yapılmaz. Ancak kullanıcılar Akash platformunda çeşitli bulut hizmetlerinden yararlanarak AKT token kazanabilir.

Nereden ve Nasıl Akash Satın Alınır ve Saklanır?

Akash’ı (AKT) listelemiş bir kripto para borsasına kayıt olarak Akash satın alabilirsiniz. Satın aldığınız AKT token’larını güvenli bir cüzdanda saklamanız önemlidir. Hot wallet (çevrimiçi cüzdan) ve cold wallet (çevrimdışı cüzdan) seçenekleri bulunmaktadır.

Akash (AKT) En Yüksek ve En Düşük Fiyat Seviyeleri

Yatırımcılar “AKT en yüksek kaçı gördü” ve “AKT en düşük kaçı gördü” sorgularıyla varlığın fiyatına ilgi gösteriyor. CoinGecko verilerine göre Akash (AKT) tüm zamanların en yüksek seviyesini 6 Nisan 2021 tarihinde 8,07 dolarla, en düşük seviyesini ise 21 Kasım 2022 tarihinde 0,165 dolarla kaydetti.