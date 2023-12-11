Ak Yatırım cephesinden kısa bir süre önce yapılan açıklamada Stablex Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi’nin çoğunluk hisselerinin satın alındığı duyuruldu.

2021 yılında Jihad Shannak tarafından kurulan Türkiye merkezli kripto para borsası Stablex, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından satın alınmasının ardından bir Ak Yatırım A.Ş. iştiraki haline geldi. Yaklaşık 50 çalışanı bulunan İstanbul merkezli kripto para borsası Stablex’in genel merkezi İstanbul’da bulunuyor.

Söz konusu satın alımla birlikte Stablex’in kripto para sektörünün yenilikçi ve güçlü platformu olması hedefleniyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ak Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mert Erdoğmuş şunları kaydetti:

Önemli bir yatırım aracına dönüşen kripto para piyasasında güvenilir ve yenilikçi hizmet ihtiyacına yanıt sunmak üzere Stablex yatırımını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Stablex sektördeki mevcut deneyimi, imza attığı ilkler ve profesyonel hizmet anlayışıyla değerlerimizi yansıtıyor. Kripto para piyasasındaki dalgalanmaları güçlü bir altyapı, finansman, deneyim, insan kaynağı ve teknoloji ile yöneterek Stablex’i 2 yıl içerisinde en bilinen ilk 3 platform arasına taşıyacağız. Aynı zamanda dijital varlıklar ve yeni nesil ürünler aracılığıyla müşterilerimize en iyiyi sunmaya devam edeceğiz.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan bir diğer isim ise Stablex CEO’su Turgut Güney oldu. Stablex CEO’su Turgut Güney şunları kaydetti:

Stablex 2021 yılında geçmişten gelen güçlü bir finans tecrübesi ile geleceğin dijital varlıklarını yaratmak üzere kuruldu. Sahip olduğumuz deneyim, %100 müşteri odaklılık ve profesyonel kadromuz ile kısa sürede ülkemize pek çok ilki kazandırarak bu alandaki başarımızı görünür kıldık. Türkiye’de kripto para alım satım platformları arasında ilk defa Demo hesap sunan platformuz. Yeni dönemde ise Stablex, Ak Yatırım çatısı altında, yenilikçi ve çevik hizmetlerini güçlendirirken, sektörün gelişiminde rol almaya da devam edecek.

Neler Olmuştu?

Bu yılın başlarında Ak Yatırım’ın kripto para platformu Stablex’in çoğunluk hisselerini satın alacağına dair haberler medyaya yansıdı. 14 Mart 2023 tarihinde Ak Yatırım tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

Stablex Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi’nin (“Stablex”) çoğunluk hisselerinin Şirketimiz tarafından devralınabilmesi (“İşlem”) amacıyla, Yönetim Kurulumuzun 14.03.2023 tarihli kararı kapsamında, Şirketimiz ile Stablex’in mevcut hissedarları arasında 14.03.2023 tarihinde Pay Alım ve İştirak Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır.

Stablex cephesinden yapılan açıklamada platformun 11 Aralık 2023 tarihi itibariyle yeni kurumsal kimliği, yenilenen internet sitesi ve mobil uygulamasıyla hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.