Kripto varlık düzenlemesi için hazırlıklarını sürdüren AK Parti tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının oranını gözler önüne seriyor.

Türkiye Cumhuriyet Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geride bıraktığımız haftalarda yaptığı birçok farklı açıklamada Türkiye’nin FATF’ın gri listesinden çıkması için kripto varlık düzenlemelerinin ne denli önemli olduğuna dikkat çekmişti.

Bu anlamda Türkiye’de kripto varlık düzenlemelerinde son aşamaya gelindi. Yasa tasarısının çok kısa bir süre içerisinde TBMM’ye sunulması bekleniyor. Dolayısıyla çalışmalarını hızlandıran AK Parti tarafından hazırlanan son rapor, Türkiye’de 35 milyon kişinin kripto paralara yatırım yaptığını ortaya koyuyor.

Türkiye’de 35 Milyon Kripto Para Yatırımcısı Var

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda Türkiye’de nüfusun 5’te 2’sinin kripto para sahibi olduğu belirtildi. Raporda ayrıca kripto varlık düzenlemesiyle birlikte Türkiye’nin yabancı yatırımcı çekme potansiyeline vurgu yapıldı ve düzenlemenin Türkiye’nin küresel pazardaki rekabet gücünü arttırabileceğine dikkat çekildi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan rapordan bir kesit şu şekilde:

Türkiye’de faaliyet gösterebilecek kripto para borsalarının SPK’dan faaliyet lisansı alması, kripto para borsalarının denetim altında tutulması, bu sayede düzenli denetimlerle işlemlerin şeffaflığının ve yatırımcı fonlarının güvenliğinin temin edilmesi mümkün hale getirilecek. SPK tarafından Türkiye’de faaliyet lisansı almak isteyen kripto para borsalarının teknik ve idari tedbirlerle siber güvenlik açısından gerekli kriterlere uyması sağlanacak. Bankalar müşterilerine cüzdan oluşturacak ve müşteriler kripto paralarını güvenli şekilde saklayabilecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcısı olunabilmesi için gerekli şartlar düzenlenecek, belirli tutarın üzerindeki meblağlardan vergi alınması sağlanacak.