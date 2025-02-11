Ana ağ lansmanının ve airdrop dağıtımının üzerinden yalnızca birkaç gün geçmesine rağmen, Berachain topluluğu özel yatırımcılara ayrıcalık tanındığını düşünerek endişelerini dile getirdi. Ayrıca, ağın baş geliştiricisinin airdrop ile dağıtılan büyük miktarda BERA token’lerini sattığı iddiaları da tartışılıyor.

Yeni nesil bir layer-1 blok zinciri olan Berachain, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ana ağ lansmanı ve geniş kapsamlı airdrop kampanyasıyla kripto para sektöründe büyük yankı uyandırdı. Lansman öncesinde, platformun likidite havuzlarına 2,3 milyar dolar değerinde varlık yatırıldı. 6 Şubat’ta ana ağın aktif hale gelmesiyle birlikte, yılın en büyük airdrop kampanyalarından biri başlatıldı. BERA token, piyasaya sürüldüğü gün Binance ve diğer büyük borsalarda listelenerek geniş çapta işlem görmeye başladı.

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Ancak airdrop sonrası platforma yönelik eleştiriler artmaya başladı. Kullanıcılar, testnet sürecine katılanların beklenenden çok daha az BERA ödülü aldığını belirterek, dağıtımın adil olmadığını öne sürdü.

Berachain ekosisteminde BERA, BGT ve HONEY olmak üzere üç farklı token bulunuyor ve her biri farklı işlevlere sahip. Ancak, kullanıcıların bu tokenları stake ederek ve yakarak sistemden avantaj sağlayabilecekleri iddia ediliyor. Geçtiğimiz hafta tokenomik detayları açıklandıktan sonra, topluluktaki bazı kullanıcılar şu soruyu gündeme getirdi:

“Berachain’in büyük yatırımcıları, kilitli BERA tokenlarını stake edip BGT kazanabiliyor, ardından BGT’yi yakıp tekrar BERA elde edip satabiliyor mu? Lütfen bunun doğru olmadığını söyleyin. Bu neredeyse suç gibi görünüyor.”

Kripto ekosisteminde Berachain’i yakından takip eden Ericonomic, projeyle ilgili dikkat çekici detayları içeren bir analiz paylaştı. Buna göre, BERA token arzının yüzde 35’ten fazlası özel yatırımcılara ayrılmış durumda ve tokenın enflasyon oranı birçok projeye kıyasla oldukça yüksek. Ayrıca, özel yatırımcıların BERA token’lerini stake ederek kolayca nakde çevrilebilen ödüller kazanabildiği belirtiliyor.

Bunlara ek olarak, platformun kurucu ortaklarından birinin kendi cüzdan adresinden büyük miktarda BERA sattığı şu ifadelerle iddia ediliyor:

“Kurucu ortaklardan biri (DevBear), bilinen bir adresi üzerinden token satışı yapıyor. Airdrop’tan yaklaşık 200 bin BERA aldı (bu oldukça düşündürücü bir durum, çünkü airdrop sistemini bizzat kendisi veya çekirdek ekip tasarladı) ve bu tokenların bir kısmını WBTC, ETH ve BYUSD ile takas etti.”

Berachain ekibi, blockchain’inin staking mekanizmasına dair detayları lansman sonrasına kadar açıklamamıştı. Ayrıca, platformun en büyük yeniliklerinden biri olarak tanıtılan Likidite Kanıtı (PoL) sisteminin henüz tam anlamıyla devreye alınmamış olması, projenin uzun vadeli sürdürülebilirliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor.

Bazı analistler, Berachain’in uzun vadede yüksek volatiliteye sahip olabileceğini ve işlevsellik açısından memecoin’lere benzeyebileceğini öne sürüyor. Yine de topluluk, ekibin projeye olan bağlılığını sürdürmesi halinde Berachain’in başarılı olabileceğine inanıyor.