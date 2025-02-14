Airbnb’nin milyarder kurucu ortağı Joe Gebbia, Elon Musk’ın Hükümet Verimliliği Departmanı’na (D.O.G.E.) katıldı. Gebbia’nın projedeki rolü ise henüz netleşmiş değil.

Musk ve Gebbia Aynı Hedef için Birleşiyor

Tesla’nın yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan Gebbia, Musk’ın Austin’deki geniş arazisine yakın bir bölgede yaşıyor. DOGE’ye katılımı, ABD’de hükümet düzenlemelerini azaltmaya yönelik bir adım olarak yorumlanıyor.

New York Times’ın haberine göre, Gebbia federal hükümetle iş birliği yaparak Musk’ın DOGE girişiminde aktif bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Ancak henüz hangi görevde olacağı belirsizliğini koruyor.

Son dönemde siyasi görüşlerinde değişim yaşayan Gebbia, Robert F. Kennedy Jr.’a olan hayranlığı nedeniyle Cumhuriyetçi Partiye yakınlaşmaya başladı. Geçtiğimiz ay, Kennedy’nin onay oturumuna katılan Gebbia, sosyal medya platformu X’te “Amerika’nın sağlık geleceği için büyük gün” paylaşımını yaptı.

Demokrat Parti’ye uzun yıllar destek veren Gebbia, Kasım ayında Donald Trump’ı desteklediğini açıkladı. X’teki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Genç halimin kendisinden nefret edeceği bir şey yaptım. Çok az kişinin bildiği (belki ByteDance’in bile) bir şey: Geçen Kasım ayında Cumhuriyetçilere oy verdim.”

DOGE İçin Hükümetle Yakın İş Birliği

Gebbia, Musk’ın Washington’daki yeni hükümet projelerine büyük saygı duyduğunu belirtiyor. Son seçimlerin ardından, DOGE projesine atıfta bulunarak “Tarihi bir kurumsal dönüşüm geliyor” dedi.

Gebbia, Musk yönetimindeki D.O.G.E.’nin bu hafta FEMA’nın New York’a göçmen barınması için gönderdiği 80 milyon doları geri almasını takdir ettiğini belirtti. Gebbia’nın DOGE’de hangi pozisyonda görev alacağı henüz açıklanmasa da, projeye katılımı iş dünyasında büyük yankı uyandırmış durumda.