Kripto par topluluğunda “akıllı para” olarak tanımlanan büyük yatırımcılar, yeniden AI Agent token’lerine yönelmeye başladı. Ocak ayında %70’e varan kayıplar yaşayan AI token sektörü, son 24 saatte %14’lük bir toparlanma kaydederek dipten alımları tetikledi.

Balinalar AI Token’lerine Yöneliyor

Yatırımcılar bir kez daha memecoin’lerden AI Agent token’lerine yönelmeye başladı. Balinalar, Orca, Meteora ve Raydium gibi merkeziyetsiz borsalarda büyük ölçekli alımlar gerçekleştirdi. Bir balina, AI Rig Complex (ARC) için 3,53 milyon dolar, AI16Z için ise 3,08 milyon dolarlık yatırım yaptı. Balinaların yeniden AI Agent token’lerine ilgi göstermeye başlaması nedeniyle fiyat düzeltmesi sonrası yükseliş beklentileri yeniden arttı.

Binance Listelemeleri ve AI Agent Token’lerinin Düşüşü

AI Agent token’leri, popülarite kazanmalarının ardından güçlü bir yükseliş trendi yakaladı ve bu sayede Binance’te listeleme fırsatı buldu. Ancak, Binance’te işlem görmeye başlamalarıyla birlikte ciddi değer kayıpları gerçekleşti.

Örnek vermek gerekirse ARC, listelendikten sonraki iki hafta içinde %75 oranında değer kaybetti. AI16Z ise listelenmesini takip eden bir aylık süreçte %90’lık düşüş yaşadı.

Bu çöküş, AI token’lerinin memecoin’lere benzer şekilde hareket ettiğini, yani erken yatırımcıların Binance gibi merkezi borsalarda satış yaparak kâr realizasyonu gerçekleştirdiğini gösteriyor.

AI Token’leri Hızla Toparlanıyor

Son alımların ardından AI token’lerinin piyasa değeri 7,7 milyar dolara yükseldi. Sektör, bir önceki zirvede 17 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşmıştı.

ARC, son bir haftada %100 artışla 0,31 dolara yükseldi.

AI16Z, son 24 saatte %35 artarak 0,55 dolara ulaştı.

FARTCOIN, Ocak ayında 2,44 dolara ulaştıktan sonra 0,66 dolara kadar toparlandı.

Bunun yanında, VIRTUAL ve Luna Virtuals gibi AI ekosistemi token’ler de 1,5 milyar dolarlık toplam piyasa değerine ulaşarak önemli bir geri dönüş yaptı.

AI Token’leri ve Sosyal Medyanın Gücü

AI ajan tokenlarının başarısında sosyal medyadaki popülerlikleri de büyük rol oynuyor. En yüksek takipçiye sahip olan AIXBT, bu alandaki en güçlü token olmaya devam ediyor.

Akıllı para ve balina yatırımcılarının sektöre yeniden girmesi, AI ajan token’lerinin önümüzdeki dönemde daha büyük bir hareket alanına sahip olabileceğini gösteriyor. Ocak ayında memecoin çılgınlığı ve Trump’ın resmi token lansmanı (TRUMP) nedeniyle sert değer kayıpları yaşayan AI token’leri yeniden yükselişe geçti.

Yapay zeka alanındaki gelişmelerle AI token’leri de güç kazanırken yatırımcılar yükseliş trendinin uzun vadede devam edip etmeyeceğini merak ediyor.