Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), köpeği Broccoli’nin memecoin olmasının ardından yapay zeka ajanlarının (AI Agents) BNB Chain’e entegre edilebileceğine dair ipuçları verdi.

Eski Binance CEO’su her ne kadar borsanın yönetiminde yer almasa da kripto para piyasasında aktif rol almaya devam ediyor. Zhao kısa bir süre önce paylaştığı X gönderisinde yapay zeka destekli blockchain projelerine ilgi duyduğunu gösterdi.

According to Defillama 👇. It all started with a video tutorial. Heard the team is making a new video tutorial on how to create AI Agents on BNB Chain. 🤔😆https://t.co/ASRSzmds0Q pic.twitter.com/Lr4hs2jAdO — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 16, 2025

Changpeng Zhao kısa bir süre önce köpeğinin adını ve fotoğrafını paylaştı. Kısa bir süre sonra başta BNB Chain olmak üzere birçok ağda yüzlerce farklı Broccoli temalı memecoin oluşturuldu. Solana tabanlı bir Broccoli memecoin’i 13 Şubat’ta 1,5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. BNB Chain üzerinde başlatılan başka bir versiyon ise 90 milyon doları aştı. Four.meme platformunda başlatılan orijinal token, 3 milyon ila 55 milyon dolar arasında dalgalandı.

Bu süreçte CZ, kişisel olarak herhangi bir token başlatmadığını ve topluluğun kendi projelerini oluşturmasına izin verdiğini vurguladı. Ancak Changpeng Zhao’nun X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar AI agent’lara giderek daha fazla odaklandığını gösteriyor.

Zhao 16 Şubat’ta yaptığı paylaşımda BNB Chain ekibinin, yapay zeka ajanlarının nasıl oluşturulacağına dair bir video eğitimi yayınlamak üzere çalıştığını duyurdu. Zhao paylaşımında blockchain analitik platformu DeFiLlama’dan bir ekran görüntüsüne yer verdi.

BNB Chain’in 2025 yol haritası, yapay zekanın blockchain teknolojisiyle entegrasyonuna büyük önem veriyor.

AI agent’lar, kripto cüzdanlarına entegre edilerek otomatik ticaret ve diğer blockchain işlemlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kripto para topluluğu bu gelişmeyi Zhao’nun memecoin’lerden ziyade topluluk odaklı projelere odaklandığı şeklinde yorumladı. Zhao’nun AI Agent’lara ilişkin yaptığı açıklamalar kripto para topluluğunda büyük yankı uyandırdı. X’te birçok kullanıcı, bu gelişmenin memecoin piyasasını nasıl etkileyeceğini tartışmaya başladı.

Ancak uzmanlar, BNB Chain’in AI agent trendini yakalamak için geç kaldığını, Solana ve Base gibi rakip blockchain’lerin AI agent konusunda çok daha ileride olduğunu öne sürdü.

Bir takipçisi, Zhao’nun X’teki paylaşımının altına “Bu trende katılmak için çok geç kaldınız, emekliliğinizin tadını çıkarmaya odaklanın.” yorumunu yaptı. Zhao ise bu mesaja hapishanede yeterince dinlendiğini ve inşa etmeye devam edeceğini söyledi. Daha sonra “Geç kalmak sorun değil, biz inşa etmeye devam ediyoruz.” mesajını paylaştı.

Had enough rest inside. 😆 Being late is not a problem. We keep building. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 16, 2025

BNB Chain’in AI ajanları konusundaki adımları henüz yeni olsa da, bu teknolojinin blockchain ekosistemine entegrasyonu konusunda önemli bir adım olabilir. BSC’nin AI odaklı projelere yönelmesi, memecoin çılgınlığının ardından blockchain ağlarının daha geniş bir kullanım alanına sahip olmasını sağlayabilir.

They don't need to. And later, we say, we got lucky! — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 16, 2025

Şu an için kesin detaylar paylaşılmamış olsa da, CZ’nin mesajları, yapay zeka ile blockchain’in kesiştiği noktada yeni bir inovasyon dalgası yaratabileceğini gösteriyor.