İşte Ağustos ayında token kilit açılımı gerçekleştirecek 10 kripto para pojesi.

Kripto projeleri; airdrop yoluyla dağıtılan, yönetim ekibine ayrılan veya yatırımcılara rezerve edilen kripto paraları kilitli tutarak, zaman içinde dolaşıma sokmayı tercih edebiliyor. Söz konusu kripto paraların kilidi, önceden oluşturulan takvim doğrultusunda açılarak dolaşıma sokuluyor.

Önde gelen kripto projeleri arasında ağutos ayında kilit açılımı gerçekleştirecek kripto paraları sizler için derledik.

Ripple (XRP)

Ripple, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği gibi, 1 Ağustos’ta bir milyar XRP’nin kilidini açacak. Ripple’ın sahip olduğu XRP’leri şeffaf bir şekilde piyasaya sürme stratejisinin bir parçası olan bu süreç 2017 yılında başlatıldı. 55 milyar XRP token’in bir dizi emanet hesabına yerleştirildiği bu süreçte, her ay bir milyar XRP dolaşıma sokuluyor. Bu kilit açma işlemi, XRP’nin dolaşımdaki arzını artırarak piyasa üzerinde potansiyel bir etki yaratabilir. Mevcut durumda, bu token kilit açılımının XRP fiyatı üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merakla beklenmektedir. Ripple’ın Ağustos ayında kilidini açacağı 1 milyar XRP yaklaşık 600 milyon dolar değerinde.

dYdX (DYDX)

Önde gelen blockchain projelerinden dYdX, her ayın ilk günü büyük bir kilit açılım etkinliği gerçekleştiriyor. Projenin kendi zincirine göçmesiyle ethDYDX’ler DYDX’e dönüştürüldü ve artık bu kripto paranın kilidi açılacak.

Token Unlocks verilerine göre 1 Ağustos’ta yaklaşık 8,33 milyon DYDX’in kilidi açılacak ve dolaşıma girecek. Kilidi açılacak kripto paraların değeri güncel kur ile 10 milyon doları geçiyor ve dolaşımdaki mevcut arzın yüzde 3,65’ine denk geliyor.

Sui (SUI)

Layer 1 (katman 1) blockchain Sui de ayın ilk günü kilit açılımı gerçekleştirecek projelerden biri.

Toplam arzın yüzde 2,56’sına denk gelen 64,9 milyon SUI, 1 Ağustos’ta dolaşıma girecek. Kilidi açılacak kripto paraların değeri, güncel kur ile 50 milyon doların üzerinde.

Ethena (ENA)

Ethena, Ethereum tabanlı bir sentetik dolar protokolüdür. Proje, yönetişim token’ı ENA için düzenli kilit açılımları gerçekleştiriyor.

4 Ağustos’ta yaklaşık 15 milyon ENA dolaşıma girecek. Kilidi açılacak kripto paraların değeri 7 milyon doları geçiyor.

Immutable (IMX)

Ethereum tabanlı NFT’ler için geliştirilen ölçeklenme çözümü Immutable, 9 Ağustos’ta 32,5 milyon IMX’in kilidini açacak.

Mevcut arzın yüzde 2,11’ine denk gelen bu IMX’lerin değeri, güncel kur ile 50 milyon dolara yakın.

Aptos (APT)

Popüler akıllı sözleşme blockchain’i Aptos, düzenli kilit açılımlarıyla topluluğun radarında olan bir proje. Aptos, bu ay 12 Ağustos’ta kilit açılımı gerçekleştirecek.

Yaklaşık 80 milyon dolar değerinde 11,31 milyon APT’nin kilidi açılacak ve dolaşıma girecek.

Sandbox (SAND)

Metaverse projesi Sandbox, ekosistemin başlıca kripto paralarından SAND’i düzenli kilit açılımlarıyla dolaşıma sokuyor.

14 Ağustos’ta toplam arzın yüzde 9’una denk gelen yüklü bir miktarın, 205 milyon SAND’in kilidi açılacak. Dolaşıma girecek SAND’lerin değeri 70 milyon dolara yakın.

Starknet (STRK)

Görece yeni bir proje olan Ethereum ölçeklenme çözümü Starknet, mainnet’ini başlattığından beri her ayın 15’inde belirli miktarda STRK’nin kilidi açılıyor.

Bu ayın 15’inde de 64 milyon STRK dolaşıma girecek. Toplam arzın yüzde 4,4’üne denk gelen bu STRK’lerin değeri neredeyse 35 milyon dolar ediyor.

Arbitrum (ARB)

Ethereum layer 2 (katman 2) ölçeklenme çözümü Arbitrum, Starknet’ten bir gün sonra, 16 Ağustos’ta kilit açılım etkinliği gerçekleştirecek.

Mevcut arzın yüzde 2,7’sine denk, 67 milyon dolar değerinde 92,65 milyon ARB’nin kilidi açılacak.

ApeCoin (APE)

Popüler memecoin Apecoin, 17 Ağustos’ta 15,60 milyon APE’in kilidini açarak dolaşıma sokacak. Dolaşıma girecek APE’lerin değeri güncel kur ile 12,4 milyon dolar civarında ölçülüyor.

Avalanche (AVAX)

Avalanche blockchain ağı, ağustos ayının en büyük kilit açılış etkinliklerinden birine sahne olacak.

20 Ağustos’ta yaklaşık 270 milyon dolar değerinde 9,54 milyon AVAX dolaşıma girecek. Kilidi açılacak AVAX’lar, mevcut arzın yüzde 2,42’sine denk geliyor.