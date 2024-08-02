İşte önümüzdeki 30 gün boyunca tüm dikkatleri üzerine çekebilecek 5 memecoin ve bu beklentilerin nedenleri…

Memecoin sektörü her geçen gün popülaritesini daha da artırıyor. Ağustos ayında potansiyel taşıyan memecoin’ler yüksek kazanç fırsatları sunabilir. Bu yazımızda, Ağustos ayında yakından takip edilmesi gereken memecoin’lere göz atacağız.

Dogecoin (DOGE)

DOGE, Tesla CEO’su Elon Musk’ın desteğiyle bilinen, güçlü bir topluluğa sahip olan bir meme coin. Musk’ın DOGE hakkındaki yorumları genellikle token’in fiyatında önemli dalgalanmalara yol açmıştır. Önümüzdeki ay boyunca Musk’ın bu konuda bir şeyler söyleyip söylemeyeceği merakla bekleniyor.

Birçok analist Dogecoin’in yeni bir boğa koşusuna hazırlandığını öngörüyor. Örneğin, Ali Martinez, DOGE’nin fiyatının daha önce 2016 ve 2021’de bir düşen üçgen formasyonunda konsolide olduğunu ve ardından büyük bir boğa koşusunun geldiğini belirtti. Martinez, benzer bir durumun şu anda da geçerli olabileceğini ve önümüzdeki dönemde önemli bir artış beklediğini söyledi. Ayrıca, DOGE’yi biriktirdiğini ve tek bir coin bile satmadığını itiraf etti.

Shiba Inu (SHIB)

Yaklaşık 9,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük ikinci meme coin olan SHIB de bu ay izlenmeye değer. Potansiyel bir rallisi, Shibarium isimli katman-2 blockchain çözümünün daha da geliştirilmesi gibi çeşitli faktörlere bağlı. Shibarium, SHIB’yi rakiplerinin önüne geçirmek için ölçeklenebilirliği artırmayı, işlem maliyetlerini düşürmeyi ve hızı iyileştirmeyi amaçlıyor. Kısa bir süre önce Shibarium’da işlenen blok sayısı 6 milyonu aştı ve böylelikle büyük bir kilometre taşı daha tamamlandı.

PolitiFi Memecoin’ler

PolitFi yani politik figür temalı memecoin’lere yönelik ilgi, ABD başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla daha da artabilir. ABD’da başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris ile ilgili memecoin’leri de izlemek gerekiyor.

Trump ile ilişkili MAGA (TRUMP) coin, Trump’la ilgili önemli gelişmeler yaşandığında genellikle büyük volatilite gösteriyor. Örneğin, Trump’a yönelik başarısız suikast girişiminin ardından tokenin fiyatı önemli ölçüde artmıştı.

Kamala Harris ile ilişkili KAMA coin ise Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi ve Harris’in Demokrat Parti adayı olarak atanmasının ardından zirveye ulaşarak 0,04 dolara yükseldi.

Bu adayların kampanyalarındaki potansiyel gelişmelerin, önümüzdeki 30 gün içinde politik figür temalı memecoin’lerde fiyat dalgalanmalarını tetikleyeceği tahmin ediliyor.