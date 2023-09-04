Blockchain güvenlik platformu CertiK, kripto para piyasasının Ağustos ayında siber saldırganlar ve dolandırıcılar nedeniyle ciddi zarar gördüğünü açıkladı.

Popüler meme coin PEPE’nin geliştiricileri tarafından gerçekleştirilen exit scam (çıkış dolandırıcılığı) listede ilk sırada yer alıyor.

CertiK, Ağustos ayında saldırganların ve dolandırıcıların kurbanlarından 45 milyon dolarlık kripto para çaldığını bildirdi. Bu miktarın 13,2 milyon dolarlık önemli bir bölümünü PEPE istismarı oluşturuyor. CertiK verileri Ağustos ayındaki exit scam’lerin toplam boyutunun 26 milyon doların üzerinde olduğunu gösteriyor. Flash loan ve istismarlar nedeniyle de yaklaşık 20 milyon dolarlık kripto para çalındı. Sonuç olarak dolandırıcılar ve siber saldırganlar yalnızca Ağustos ayında yaklaşık 45 milyon dolarlık kripto para çaldı.

#CertiKStatsAlert 🚨 Combining all the incidents in August we’ve confirmed ~$45.8M lost to exploits, hacks and scams. Exit scams were ~$26M Flash loans were ~$6.4M Exploits were ~$13.5M See more details below 👇 pic.twitter.com/L2gsJYBJ3b — CertiK Alert (@CertiKAlert) August 31, 2023

Ağustos ayında gerçekleşen 2,2 milyon dolarlık Zunami Protocol saldırısı ve 7,3 milyon dolarlık Exactly Protocol saldırısı da bu verilere dahil edildi.

Ağustosa ayındaki en önemli istismar ise PEPE’de gerçekleşti. Projenin eski geliştiricileri multisig cüzdanlardan 13,2 milyon dolar değerinde varlık çaldı. PEPE tarafından yapılan resmi açıklamada söz konusu istismarın projenin üç eski üyesi tarafından planlandığı ve daha sonra kontrolün tek kişiye devredildiği bildirildi.

Dolayısıyla 24 Ağustos’ta PEPE fiyatı projenin multisig cüzdanından çalınan ve çeşitli borsalara aktarılan milyonlarca dolarlık PEPE’nin ardından %15 oranında değer kaybetti. Bu düşüşte yatırımcıların PEPE’nin olası bir rug pull gerçekleşeceğine dair endişeleri de büyük oranda etkili oldu.

CoinGecko verileri PEPE’nin son 24 saatte %2 oranda değer kazanarak 0,000000798504 dolara yükseldi. Bununla birlikte PEPE’nin hala haftalık bazda %10,5 oranında düşüşte.