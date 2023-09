Blockchain güvenlik platformu CertiK, kripto para piyasasının Ağustos ayında siber saldırganlar ve dolandırıcılar nedeniyle ciddi zarar gördüğünü açıkladı.

Popüler meme coin PEPE’nin geliştiricileri tarafından gerçekleştirilen exit scam (çıkış dolandırıcılığı) listede ilk sırada yer alıyor.

CertiK, Ağustos ayında saldırganların ve dolandırıcıların kurbanlarından 45 milyon dolarlık kripto para çaldığını bildirdi. Bu miktarın 13,2 milyon dolarlık önemli bir bölümünü PEPE istismarı oluşturuyor. CertiK verileri Ağustos ayındaki exit scam’lerin toplam boyutunun 26 milyon doların üzerinde olduğunu gösteriyor. Flash loan ve istismarlar nedeniyle de yaklaşık 20 milyon dolarlık kripto para çalındı. Sonuç olarak dolandırıcılar ve siber saldırganlar yalnızca Ağustos ayında yaklaşık 45 milyon dolarlık kripto para çaldı.

#CertiKStatsAlert 🚨

Combining all the incidents in August we’ve confirmed ~$45.8M lost to exploits, hacks and scams.

Exit scams were ~$26M

Flash loans were ~$6.4M

Exploits were ~$13.5M

See more details below 👇 pic.twitter.com/L2gsJYBJ3b

— CertiK Alert (@CertiKAlert) August 31, 2023