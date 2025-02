Ünlü yayıncılar Adin Ross ve Richard “FaZe Banks” Bengtson Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için kripto para destekli bir oyun sunucusu kurmayı planladıklarını duyurdu.

Fakat Rockstar Games’in blockchain tabanlı varlıklara karşı geçmişteki sert tutumu, bu projenin geleceği konusunda belirsizliğe yol açıyor.

Ross, GTA 6 için kripto para tabanlı sunucu kurma planlarını şu sözlerle açıkladı:

FaZe Banks bu sunucunun ekonomik altyapısının geliştirecekleri bir token’le destekleneceğini söyledi. Ross, bu projenin geliştirilmesi için büyük bir yatırım ayıracaklarını söyledi.

GTA serisinin geliştiricisi Rockstar Games geçmişte oyunda kripto para ve NFT’lere yer verilmesi konusunda katı bir tutum takınmıştı. Rockstar Games 2022 yılında yaptığı açıklamada GTA Online ve Red Dead Online gibi çok oyunculu oyunlarda oyuncular tarafından işletilen sunucularda kripto paraların kullanımının yasaklandığını duyurmuştu.

Bu politika, Lil Durk tarafından desteklenen The Trenches gibi birçok bağımsız GTA Online sunucusunun kapatılmasına neden olmuştu. Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two Interactive de benzer sunuculara karşı yasal adımlar atmıştı.

Rockstar Games’in geçmişteki kısıtlamalarına rağmen, GTA 6’nın yeni özellikler getirebileceği yönünde spekülasyonlar devam ediyor. Bazı spekülasyonlar, GTA 6’da kripto para tabanlı ödül ve ödeme seçeneklerinin olabileceğine işaret ediyor. Rockstar Games henüz bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

1/ Rumors surrounding #GTA6 will keep gamers busy for a long time. Despite being debunked, these rumors keep popping up:

💱 Crypto trading?

🤑 #playtoearn quest rewards?

🏠 Your own digital home?

⛓️ Private chain?

Many of these can be found in other Web3 projects… pic.twitter.com/ALwCaRrL7x

— DappRadar (@DappRadar) May 26, 2023