Ünlü yayıncılar Adin Ross ve Richard “FaZe Banks” Bengtson Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için kripto para destekli bir oyun sunucusu kurmayı planladıklarını duyurdu.

Fakat Rockstar Games’in blockchain tabanlı varlıklara karşı geçmişteki sert tutumu, bu projenin geleceği konusunda belirsizliğe yol açıyor.

Rockstar’ın Politikaları Engel Olabilir

Ross, GTA 6 için kripto para tabanlı sunucu kurma planlarını şu sözlerle açıkladı:

GTA 6 çıktığında, Ricky ile birlikte en büyük sunucuyu kuracağız. Bu sunucu tamamen kripto üzerine inşa edilecek. Kripto dostu her şeyi içerecek ve oyun dünyasını değiştirecek.

FaZe Banks bu sunucunun ekonomik altyapısının geliştirecekleri bir token’le destekleneceğini söyledi. Ross, bu projenin geliştirilmesi için büyük bir yatırım ayıracaklarını söyledi.

Adin ross announces GTA 6 news pic.twitter.com/uNuht1Vi3w — Rak (@vvsrak) February 4, 2025

GTA serisinin geliştiricisi Rockstar Games geçmişte oyunda kripto para ve NFT’lere yer verilmesi konusunda katı bir tutum takınmıştı. Rockstar Games 2022 yılında yaptığı açıklamada GTA Online ve Red Dead Online gibi çok oyunculu oyunlarda oyuncular tarafından işletilen sunucularda kripto paraların kullanımının yasaklandığını duyurmuştu.

Bu politika, Lil Durk tarafından desteklenen The Trenches gibi birçok bağımsız GTA Online sunucusunun kapatılmasına neden olmuştu. Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two Interactive de benzer sunuculara karşı yasal adımlar atmıştı.

Rockstar’ın Tutumu Değişebilir mi?

Rockstar Games’in geçmişteki kısıtlamalarına rağmen, GTA 6’nın yeni özellikler getirebileceği yönünde spekülasyonlar devam ediyor. Bazı spekülasyonlar, GTA 6’da kripto para tabanlı ödül ve ödeme seçeneklerinin olabileceğine işaret ediyor. Rockstar Games henüz bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

1/ Rumors surrounding #GTA6 will keep gamers busy for a long time. Despite being debunked, these rumors keep popping up: 💱 Crypto trading?

🤑 #playtoearn quest rewards?

🏠 Your own digital home?

⛓️ Private chain? Many of these can be found in other Web3 projects… pic.twitter.com/ALwCaRrL7x — DappRadar (@DappRadar) May 26, 2023

Öte yandan, Take-Two Interactive daha önce blockchain teknolojisine ilgi gösterdi. 2022 yılında mobil oyun devi Zynga’yı satın alarak Web3 projelerine yatırım yapabileceğinin sinyalini vermişti. Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, satın alma sonrası yaptığı açıklamada “Web3 fırsatlarını değerlendirmeyi” planladıklarını belirtmişti. Ancak bu girişimler, Grand Theft Auto serisiyle doğrudan ilişkilendirilmedi.

Ayrıca, Take-Two Interactive, 2022 yılında Web3 oyun girişimi Horizon Blockchain için düzenlenen 40 milyon dolarlık yatırım turuna da katılmıştı.

GTA 6’nın 2025’in son çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenirken, Rockstar’ın blockchain teknolojisine yönelik politikaları, Ross ve Banks’in planladığı kripto para destekli sunucunun hayata geçirilip geçirilemeyeceğini belirleyecek.