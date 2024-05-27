Adana’da sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri 3 kişiyi toplamda 119.080 TL dolandıran 8 sanığa ceza yağdı.

2’si tutuklu yargılanan toplam 8 sanığa 4 yıl 22 gün ile 24 yıl 6 ay 29 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Mahkeme Süreci ve Dolandırıcılık Detayları

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar B.P. ve Y.G.S., SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuksuz olarak yargılanan A.V, S.İ, B.T.O, F.O, M.O. ve D.A. ise duruşmada yer almadı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri kişileri, bir borsaya 5 bin TL yatırarak 100 bin TL kazanacaklarına ikna etti. Toplamda 119.080 TL’lik vurgun yapan sanıklar, sonrasında mağdur ettikleri kişilerle irtibatı kesti.

Savunmalar ve Mahkeme Kararları

Tutuklu olarak yargılanan B.P. ve Y.G.S., haklarındaki suçlamaları reddederek beraat ve tahliye talep etti. Mağdur edilen kişilerin avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan B.P.’yi 24 yıl 6 ay 29 gün hapis ve 1 milyon 505 bin 620 lira para cezasına çarptırdı.

A.V, Y.G.S, ve S.İ. ise 13 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 350 bin lira cezasına çarptırıldı. B.T.O. 6 yıl 10 ay 7 gün hapis ve 127 bin lira, D.A. 4 yıl 8 ay 7 gün hapis ve 112 bin 500 lira ceza aldı. F.O. ve M.O. ise 4 yıl 22 gün hapis ve 28 bin 120 lira adli para cezası aldı.

Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.