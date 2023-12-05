Blockstream CEO’su Adam Back, Bitcoin fiyatının 2024 yılının Nisan ayındaki yarılanmanın ardından tarihte görülmemiş seviyelere yükseleceğini öngörüyor.

Özet:

Blockstream CEO’su Adam Back, Bitcoin’in (BTC), altının piyasa değerini geçebileceğini düşünüyor. Adam Back, Bitcoin’in bir sonraki blok ödülü yarılanmasının ardından 700.000 dolara yükseleceğini tahmin etti.

Bitcoin’in piyasa değeri şu anda 815 milyar dolar seviyesinde, altının piyasa değeri ise 4 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in piyasa değeri geçmişte 1,2 trilyon doların üzerine kadar yükselmişti.

Robert Kiyosaki, Michael Saylor ve Cathie Wood gibi önde gelen isimler tarafından yapılan Bitcoin fiyat tahminleri 120.000 dolar ile 1 milyon dolar arasında değişiyor.

Bitcoin (BTC) %1.500’lük Yükseliş Yaşayabilir mi?

Bitcoin (BTC) hafta başında 42.000 doların üzerine yükselerek son 19 ayın zirvesini kaydetti. Çok sayıda analist ve uzman, yaşanan son yükselişlerin ardından astronomik fiyat tahminlerinde bulunmaya başladı. Bu isimlerden biri de Blockstream CEO’su Adam Back.

Satoshi Nakamoto olduğu iddia edilen isimlerden biri olan İngiliz kriptograf Adam Back, yeni bir Bitcoin fiyat tahmininde bulundu.

Adam Back, Bitcoin’in altının piyasa değerini geçebileceğine inanıyor ve bu 2024 yılındaki blok ödülü yarılanmasının ardından gerçekleşebilir. Adam Back, 2024 yılının Nisan ayındaki blok ödülü yarılanmasının ardından BTC fiyatının 700.000 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Adam Back konuyla ilgili olarak şu açıklamayı kaydetti:

Benim tahminime göre Bitcoin bir sonraki blok ödülü yarılanması döngüsünde altının piyasa değerine ulaşacak. Çünkü sermaye kaçısı fiziksel altından dijital altına yönlenecek ve bu altın fiyatının düşüşüyle sonuçlanabilir.

Bitcoin’in altının piyasa değerine ulaşabilmesi için önünde uzun bir yol var. Şu anda Bitcoin’in piyasa değeri 815 milyar dolar seviyesinde, 2021 yılında 69.000 dolarlık zirvesinde ise Bitcoin’in piyasa değeri maksimum 1,2 trilyon dolara kadar yükselmişti.

Astronomik Bitcoin Fiyat Tahminleri

Adam Back, mega Bitcoin fiyat tahmininde bulunan tek kişi değil. Yakın geçmişte Robert Kiyosaki (“Rich Dad, Poor Dad” kitabının yazarı), Michael Saylor (MicroStrategy İcra Kurulu Başkanı), Cathie Wood (Ark Invest CEO’su) gibi sektörün önde gelen diğer isimleri de astronomik Bitcoin fiyat tahminlerinde bulundu.

Robert Kiyosaki bugüne kadar yaptığı açıklamalarda birçok kez ABD dolarının çöküşün eşiğinde olduğunu ifade etti. Kiyosaki’ye göre böyle bir durum BTC fiyatında boğa koşusunu başlatacak. Robert Kiyosaki Bitcoin (BTC) fyatının 2024 yılında 120.000 dolara yükseleceğini öngörüyor.

Michael Saylor ve Cathie Wood farklı zaman dilimleri için Bitcoin’in 1 milyon dolara yükseleceğini öngören fiyat tahminleri yaptı. Aşağıdaki medyaya tıklayarak farklı isimler tarafından yapılan Bitcoin (BTC) fiyat tahminlerine göz atabilirsiniz: