Back’e göre kripto topluluğu, Bitcoin’in 73 bin dolara yolculuğuna tepkisiz kaldı.

Blockchain teknoloji şirketi Blockstream’in kurucu ortağı, İngiliz kriptografi uzmanı Adam Back, Bitcoin fiyatının 100 bin dolara ulaşıp ulaşamamasının değil, “ne zaman ulaşacağının” konuşulması gerektiğini düşünüyor.

Bitcoin destekçisi Back’e göre BTC, topluluk 100 bin dolar beklentisi içinde olduğundan dolayı 1.000 – 5.000 dolarlık yeşil mumlar oluşturabiliyor.

BTC, geçtiğimiz ay boyunca yüzde 46’dan fazla değer kazanarak, önceki boğa piyasasında ulaştığı rekor fiyat seviyesi 69 bin doları geçti. Hafta başında 70 bin doları geçen BTC, pazartesi günü 72 bin doların, çarşamba günü de 73 bin doların üzerine çıktı. CoinMarketCap verilerine göre BTC, haber yayın saati itibarıyla 71 bin dolar civarından işlem görüyor.

Back, topluluğun Bitcoin’in güncel rallisine karşı tepkisiz kaldığını da belirtti. Back, “Kimse bir şey demiyor,” diye ekledi.

Blockstream CEO’suna göre topluluğun donukluğunun altında BTC’nin 100 bin dolara ulaşmasının birkaç yıl geciktiği yönündeki yaygın kanı yatıyor. Dolayısıyla 73 bin dolara yükseliş de büyük bir coşku uyandırmadı.

Bitcoin tapped $73k tuesday. No one said anything. Spent much of wednesday above $73k. I think the reason things are muted is that $100k seems way overdue, for a few years now, so there's not much bull market euphoria as the $1-5k green candles scroll by. Just tick tock $100k. pic.twitter.com/Q1ugNAPw29

— Adam Back (@adam3us) March 14, 2024