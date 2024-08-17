Kripto para piyasası, 2024 yılı itibarıyla dalgalı bir seyir izliyor ve birçok kripto para, yılın en yüksek seviyelerinden gerilemiş durumda. Popüler Kripto Para Korku ve Açgözlülük Endeksi‘ne göre, piyasa şu anda “Aşırı Korku” seviyesinde, bu da yatırımcılar arasında belirsizliğin hakim olduğunu gösteriyor.

Bu kapsamda ChatGPT’ye son dönemin en çok konuşulan üç altcoin’i olan XRP, SHIB ve ADA’nın 2024 yılında nasıl bir performans göstereceğini sorduk.

Güncel Durum İncelemesi

Ripple’ın XRP’si, şu sıralar yaklaşık 0,56 dolar seviyesinde işlem görüyor. Mart 2024’te 0,7 doların biraz üzerine çıkarak yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

Shiba Inu (SHIB) de Mart ayında 0,000036 dolar seviyesine kadar yükseldi, ancak sonrasında düşüşe geçerek 0,00001327 dolar seviyesine kadar geriledi.

Cardano (ADA) ise Mart ayında neredeyse 0,8 dolar seviyesine çıkarak yılın en yüksek seviyesini kaydetti ve sonrasında 0,33 dolar seviyesine kadar geriledi.

Bu kripto paraların tümü, yılın zirve seviyelerinden düşüş yaşasa da, bu durum genel piyasa trendiyle uyumlu görünüyor. Bununla birlikte, şu ana kadar en iyi performansı XRP’nin sergilediği açıkça gözlemleniyor.

ChatGPT’nin Görüşü

Yapay zeka modeli ChatGPT, XRP’nin devam eden hukuki süreçlerinde olumlu bir sonuç elde etmesinin, coin için önemli bir avantaj sağlayabileceğini belirtti. Model, XRP’nin sınır ötesi ödemelerdeki kullanım alanı ve potansiyel kurumsal benimsenmesinin, kripto para için olumlu bir büyüme beklentisi oluşturduğunu ifade etti.

Düzenleme süreçlerinin başarıyla aşılması durumunda, XRP’nin 2024 yılı sonuna kadar 0,9 ila 1,58 dolar arasında bir seviyeye ulaşabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, ADA için 2024 yılına dair beklentiler daha karışık. ChatGPT’ye göre, piyasa koşulları olumlu seyrederse ve platformun teknolojik gelişmeleri daha geniş kabul görürse, ADA’nın 2,02 dolar seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ancak, son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmaları nedeniyle temkinli olunması gerektiği, piyasa trendlerinde genel bir iyileşme olmadan önemli direnç seviyelerinin aşılmasının zor olabileceği de belirtiliyor.

Son olarak, SHIB’nin performansının büyük ölçüde piyasa duyarlılığına bağlı olduğu ve memecoin’lerin doğası nedeniyle daha yüksek risk taşıdığı vurgulanıyor. Bu nedenle, ChatGPT, SHIB’nin gelecekteki performansının belirsiz olduğunu belirtti.

Sonuç olarak ChatGPT, XRP’nin kullanım alanları ve devam eden geliştirme faaliyetleri nedeniyle 2024 yılı için en umut verici proje olduğunu düşünüyor.