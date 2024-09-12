ADA, 12,8 milyar dolar piyasa değeriyle en büyük 12’inci kripto para konumunda.

Özet:

ADA fiyatı bir aydır ilk kez 0,35 dolara yükseldi. Cardano ağının temel göstergeleri de iyileşme gösteriyor.

Fazla yükselen RSI ise düzeltme sinyali veriyor.

ADA’nın Güçlü Performansı

Cardano’nun kripto parası ADA, geçtiğimiz birkaç günde epey güçlü bir performans gösterdi. Son yedi günde yüzde 9,3 değerlenen ADA, 0,35 dolara yükseldi.

ADA, kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte yükselmiş olabilir. Bitcoin de geçtiğimiz saatlerde 58 bin doları test etti. BNB ise 550 doları hedef aldı. Cardano ekosistemineki göstergeler de iyileşiyor.

IntoTheBlock’a göre kârlı durumda olan ADA yatırımcılarının oranı, bir günde yüzde 8,3 arttı. Böylece kâr eden ADA yatırımcılarının oranı yüzde 23’e yükseldi.

Büyük ADA işlemlerinin günlük hacmi, aynı zaman diliminde yüzde 5 artarak 6,3 milyar dolara ulaştı. İşlem hacmindeki artış, piyasaya gösterilen ilginin de arttığı ve taze sermaye girebileceği anlamına geliyor.

ADA’nın yükselen açık pozisyon (OI) değeri de dalgalanmanın artacağına işaret ediyor. Henüz kapatılmamış türev pozisyonlarının değerini ölçen OI, ağustos sonundan beri ilk kez 145 milyon doları geçti.

OI değerindeki artış da tıpkı işlem hacmi gibi piyasaya daha fazla ilgi gösterildiğini ve yeni yatırımcıların girmiş olabileceğini ortaya koyuyor.

ADA için düşüşe işaret eden bir faktör de bulunuyor: Göreceli güç endeksi (RSI). Bir varlığı mevcut trendinin gücünü ölçen bu gösterge 0 ile 100 puan arasında değişiyor. 70’i geçmesi düzeltme sinyali, 30’un altına düşmesi ise ralli sinyali olarak yorumlanıyor.

ADA RSI, bugün 70 puanı geçti. Dolayısıyla yakında düzeltme yaşanma ihtimali bulunuyor.