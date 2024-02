Bir günde neredeyse yüzde 10 fırlayan ADA, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde 0,60 doları geçebilir.

Cardano (ADA), al-sat faaliyetlerindeki artış sonucu yükselişe geçerek, haber yayın saati itibarıyla 0,54 dolara çıktı. Önde gelen kripto para, çalkantılı geçen ocak ayının ardından şubat ayında iki kez 0,53 dolar sınırını aştı.

Bu haftaki rallinin ardından sosyal medya analistleri, ADA’nın gidişatını etkileyebilecek Bitcoin halving, protokol değişiklikleri ve piyasa talebi gibi faktörleri tartışmaya açtı.

Teknik analist Ali (X kullanıcı adı @Ali_Charts), ADA’nın günlük grafiğinde alçalan üçgen formasyonu oluştuğuna dikkat çekti. Analiste göre, 0,53 doların üzerinde gerçekleşecek günlük kapanış yüzde 32 ralliyi tetikleyerek, altcoin’i 0,68 dolar seviyesine taşıyabilir.

#Cardano shows signs of a descending triangle formation on its daily chart. A sustained daily close above $0.53 could lead to the start of a 32% rally, potentially pushing $ADA up to $0.68! pic.twitter.com/DoizuVPiRI

— Ali (@ali_charts) February 8, 2024