Bir günde neredeyse yüzde 10 fırlayan ADA, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde 0,60 doları geçebilir.

Cardano (ADA), al-sat faaliyetlerindeki artış sonucu yükselişe geçerek, haber yayın saati itibarıyla 0,54 dolara çıktı. Önde gelen kripto para, çalkantılı geçen ocak ayının ardından şubat ayında iki kez 0,53 dolar sınırını aştı.

Bu haftaki rallinin ardından sosyal medya analistleri, ADA’nın gidişatını etkileyebilecek Bitcoin halving, protokol değişiklikleri ve piyasa talebi gibi faktörleri tartışmaya açtı.

Teknik analist Ali (X kullanıcı adı @Ali_Charts), ADA’nın günlük grafiğinde alçalan üçgen formasyonu oluştuğuna dikkat çekti. Analiste göre, 0,53 doların üzerinde gerçekleşecek günlük kapanış yüzde 32 ralliyi tetikleyerek, altcoin’i 0,68 dolar seviyesine taşıyabilir.

#Cardano shows signs of a descending triangle formation on its daily chart. A sustained daily close above $0.53 could lead to the start of a 32% rally, potentially pushing $ADA up to $0.68! pic.twitter.com/DoizuVPiRI — Ali (@ali_charts) February 8, 2024

ADA’nın fiyat dinamiklerini birkaç faktör etkiliyor. Aralık başında önemli bir ralli yaşayan ADA, ocak ayında aşağı yönde birçok test yapmasına rağmen, 0,50 doların üzerine tutundu. ADA sahiplerinin büyük çoğunluğu da mevcut durumda kârda.

CryptoPotato’nun da aktardığı üzere; Binance, Bybit ve Bitmex gibi büyük kripto para borsalarında ADA’nın açık pozisyon değeri yüzde 12, işlem hacmi ise yüzde 62 artış gösterdi. Bununla birlikte, alçalan üçgen formasyonunu olumsuz yorumlayanlar da var. Ancak diğer bazı yorumcular, mevcut piyasa koşullarında söz konusu formasyonunun ADA için olumlu olduğunu düşünüyor.

BTC Halving ADA Fiyatını Yükseltir Mi?

Crypto Capital Venture’ın popüler teknik analisti Dan Gambardello, yeni YouTube videosunda BTC ve ADA’nın tarihsel trendlerini inceleyerek iki kripto parayı karşılaştırdı.

Analiste göre Bitcoin, önceki döngüde Kasım 2020’de boğa koşusuna başladı. ADA ise aynı dönemde 0,15 dolardan işlem görüyordu. Önceki döngünün zamanlamasını mevcut döngü ile örtüştüren analist, ADA’nın yine Bitcoin halving ile harekete geçerek 0,60-0,70 dolar bandına çıkabileceğini öne sürdü.

Diğer bazı analistler ise Bollinger bantları gibi çeşitli göstergelerin tarihi düşük seviyede olması nedeniyle yaklaşan piyasa dalgalanması konusunda uyardı. Mevcut göstergeler doğrultusunda Bitcoin’in 31.300 dolara düşebileceğini düşüşenler dahi bulunuyor.