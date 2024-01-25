CryptoPotato olarak 29 Kasım’da Türkiye merkezli kripto para borsası Tomya’ya yönelik yürütülen soruşturmada 25 kişinin gözaltına alındığını ve 11 kişinin tutuklandığını bildirmiştik.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz futbol kulübü Hull City’nin de sponsorları arasında yer alan “Tomya” adlı kripto para borsasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre 24 Ocak Çarşamba günü “SİBERGÖZ-17” olarak adlandırılan ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi daha gözaltına alındı.

24 Ocak’ta gözaltına alınan isimler arasında Ağabey Yatırım Holding AŞ’nin patronlarından Fayik Özbey de yer alıyor. Özbey’in Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu bildirildi.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında tutuklanan isimlere 24 Ocak Çarşamba günü yenileri eklendi. 24 Ocak Çarşamba günü gözaltına alınan isimler arasında Ağabey Yatırım Holding AŞ’den Fayik Özbey’in yanı sıra Metin Altan, Kemal Akarsu, Yunus Can Göktaş, Mert Karalp, İbrahim Kayra, Hasan Tekin ve Kaan Şen yer alıyor. Toplamda 8 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada tutuklu sayısı da 10’a yükseldi. Şüphelilerin belirlenen adreslerinde ise 3 gün boyunca arama el koyma izni verildi.

Son gözaltı işlemleriyle birlikte Tomya soruşturmasında şüpheli sayısı 38’e yükseldi. Soruşturma kapsamında Tomya A.Ş.’nin patronu Yavuz Usta’nın da yer aldığı 10 kişi ise tutuklu durumunda. Bundan günler önce tutuklu isimler arasında yer alan ekonomist Ece Pulaş tahliye edilmişti.

Tomya soruşturmasında şüpheliler paravan hesaplar aracılığıyla müşteri hesaplarını ele geçirmekle suçlanıyor. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları kaydetti:

İdolFX, HunFx, RukaFX, SirusFX, ArosFx, Skybitpro ve Hit Capital adı altında 7 farklı firma üzerinden vatandaşlarla irtibat kurarak ‘Forex Yatırımı Vaadiyle Yüksek Kazanç’ elde edeceklerini söyleyerek kişileri dolandırdıkları, dolandırdıkları kişilerden 211.500 dolar haksız kazanç sağladıkları ve şüphelilerin banka hesap analizleri ve dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise yaklaşık 28 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İstanbul merkezli İzmir, Antalya, Yalova, Balıkesir, Mersin, Ankara, Kocaeli, Siirt ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarda ayrıca çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

2 Ayrı Merkezli olarak düzenlenen SİBERGÖZ-17 Operasyonları Kapsamında; ✅ Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik İSTANBUL merkezli 1️⃣0️⃣ ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda… pic.twitter.com/vn5ZI9wfrS — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2024

Dolandırıcılık soruşturmasıyla gündeme gelen Tomya adlı kripto para borsası, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City adlı futbol kulübüyle sponsorluk anlaşması imzalamış ve imza törenine Tomya A.Ş. sahibi Yavuz Usta, ekonomist Ece Pulaş, Acun Ilıcalı ve Ozan Tufan katılmıştı.