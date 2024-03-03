Bu yazımızda en basit şekilde Acala Network’e nasıl varlık köprüleneceğine yakından bakacağız.

Ethereum gibi ağlardan Acala Network’e varlık köprülemek, Portal gibi çapraz zincir köprüleriyle daha kolay hale geliyor. Portal köprüsü MetaMask, Coinbase Wallet ve diğer EVM destekli web3 cüzdanlarını destekliyor. Düşük işlem ücretleriyle dikkat çeken Portal, WETH, USDT, AUSD ve daha birçok varlığı destekliyor.

Acala’ya Nasıl Varlık Köprülenir?

Birkaç adımda basit ve güvenli şekilde Acala’ya varlık köprüleyebilirsiniz. Biz bu yazımızda varlık köprülemek için çapraz zincir köprüsü Portal’ı kullanacağız. Çapraz zincir köprüleri kullanıcıların birkaç adımda cüzdanlarını platforma bağlayarak varlıklarını diledikleri ağlara aktarmalarına olanak sağlıyor.

Acala Network’e var köprülemek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Portal köprüsünün resmi web sitesine gidin ve “Connect Wallet” butonuna tıklayarak cüzdanınızı platformuna bağlayın. “From” kısmında hangi ağdan varlık köprülemek istediğinizi ve hangi varlığı Acala Network’e köprülemek istediğinizi seçin. Son olarak köprülemek istediğiniz varlık miktarını seçin. “To” kısmında ise “Acala Network’ü seçin. “Approve” butonuna tıklayarak işlemi onaylayın ve token’leri almak için Acala Network cüzdan adresinizi girin.

İşte hepsi bu kadar. Yukarıdaki dört adımı takip ederek kolaylıkla Acala Network’e varlık köprüleyebilirsiniz.

Portal Köprüsünün İşlem Ücretleri Ne Kadar

Acala Network’e varlık köprüleme ücretleri ağdan ağa değişiklik gösterebiliyor. Ethereum ağından Acala Network’e yapılan köprüleme işlemleri, yüksek gas fiyatları nedeniyle 20 dolara kadar yükselebiliyor. Bununla birlikte alternatif ağlara yapılan köprüleme işlemleri ise ortalama 5 dolar ile 10 dolar arasında tamamlanabiliyor.

Acala Network Nedir?

Acala Network finansı demokratikleştirmeyi hedefleyen bir web3 projesi. Acala Network bunu likidite katmanı oluşturarak başarmayı hedefliyor. Bu anlamda Acala Network yalnızca bir likidite merkezi değil aynı zamanda yenilikçi finans uygulamaları için önemli altyapı araçları sunuyor.

Acala Network’ün yerel token’i ACA, ekosistemin merkezinde yer alıyor. Ağ katılımcıları ACA ile ağa güç sağlayabilir, yönetişim süreçlerine katılabilir. Güvenlik ve sürekli büyümeye odaklanan Acala, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir finansal geleceğin kapılarını aralamayı hedefliyor.