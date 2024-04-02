ABD’nin el koyduğu Bitcoin’leri borsaya taşıması ne anlama geliyor?

ABD hükümeti el koyduğu Bitcoin’leri harekete geçirdi. Toplamda 2 milyar dolardan fazla değerde BTC, Coinbase’e aktarıldı.

Silk Road’tan Kalan BTC’ler Taşındı

X’te popüler zincir üstü analist ZachXBT (X kullanıcı adı @zachxbt), 2 Nisan’da ABD hükümetinin kontrolündeki bir Bitcoin cüzdanında hareketlilik tespit etti.

Önce 0,001 BTC’lik bir deneme gönderimi yapan ve bu işleme şaşırtıcı bir şekilde 69 dolar ücret ödeyen cüzdan adresi, devamında 30.174 BTC’yi Coinbase’e gönderdi. Gönderilen kripto paraların değeri, güncel kur ile neredeyse 2 milyar dolar ediyor.

ABD hükümetiyle ilişkili cüzdan adresi, dakikalar sonra görece daha küçük bir işlem gerçekleştirdi ve Coinbase Prime yatırma adresine 1.999 BTC gönderdi. Bu BTC’lerin değeri ise 140 milyon dolara yakın.

ABD’nin taşıdığı BTC’ler, kapatılan darknet pazar yeri Silk Road ile ilişkili. Kripto paraların Coinbase’e neden taşındığını bilinmiyor. Merkezi borsalara genellikle satış amacıyla kripto para gönderiliyor.

Bitcoin’ler Nasıl Ele Geçirildi?

Silk Road, 2013’te FBI tarafından kapatılmadan bir yıl önce siber saldırıya uğradı. Saldırıda James Zhong, pazar yerinden 50 binden fazla BTC çaldı.

Yetkililer, çalınan kriptoların izini kaybettirmeye yönelik çok sayıda işlemin izini sürdü. Nihayet Zhong, Kasım 2021’de elektronik dolandırıcılık suçunu işlediğini itiraf etti.

Zhong’un evi için arama kararı çıkaran ABD Adalet Bakanlığı, bodrum katındaki duş kabini içinde saklı bir bilgisayar keşfetti.

Ele geçirilen 50 bin kadar BTC, o tarihteki kurla 3,4 milyar dolar ediyordu. Günümüzdeki değeri ise 3,2 milyar dolar civarında.