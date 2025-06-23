ABD’nin İran’a yönelik saldırısından saatler önce, TRUMP token’larına sahip cüzdanlardan Binance’e 32 milyon dolardan fazla transfer yapıldığı ortaya çıktı. Zincir üstü analiz platformu Lookonchain tarafından paylaşılan verilere göre, bu işlemi “Official Trump” ekibine ait cüzdanlardan gerçekleştirildi.

The wallet linked to the #TRUMP team deposited another 3.527M $TRUMP ($32.8M) to #Binance 30 minutes ago. Since April 28, wallets linked to the #TRUMP team have deposited a total of 12.54M $TRUMP($150.68M) to exchanges in 4 batches.https://t.co/SwzribrM5d pic.twitter.com/26IksmyHvM — Lookonchain (@lookonchain) June 21, 2025

TRUMP Neden Düşüyor?

Söz konusu transferin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonu kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden duyurmasından kısa süre önce yapılmış olması, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kullanıcılar, bu zamanlamanın içeriden bilgiyle yapılan bir satış olup olmadığını sorguluyor.

Trump saldırıyı gece 02:50 sularında açıklarken, TRUMP token transferi bundan birkaç saat önce gerçekleşti. Bu da piyasada “içeriden bilgi” alındığına dair iddiaları güçlendirdi.

Jeopolitik tansiyonun yükselmesi ve bu transfer haberi, TRUMP token üzerinde ciddi baskı yarattı. Son 24 saatte token %6’dan fazla değer kaybederek 9 doların altına geriledi. Zaten genel olarak düşüş eğiliminde olan altcoin piyasasında, bu haber TRUMP özelinde satışları daha da hızlandırmış olabilir.

TRUMP Token’de Neler Oluyor?

TRUMP token, birkaç ay önce Başkan Trump’ın ilk 220 token sahibini özel bir yemeğe davet etmesiyle hızla değer kazanmış ve 16 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Ancak bu ralli sonrası gelen kâr satışlarıyla fiyat 10 dolar civarında dengelenmişti. İsrail-İran geriliminin başlamasıyla birlikte düşüş yeniden hız kazandı.

Trump ekibine ait cüzdanlardan 32 milyon dolarlık token transferi yapıldı. Transfer, saldırıdan sadece saatler önce gerçekleşti. Token fiyatı %6’dan fazla düşerek 9 doların altına indi. Sosyal medyada içeriden bilgiyle işlem yapıldığı iddiaları artıyor

Bu gelişme, kripto para topluluğunda uzun süredir tartışılan şeffaflık ve merkeziyet sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Olası bir soruşturma ya da düzenleyici adım, hem TRUMP token’ın geleceğini hem de benzer projelerin güvenilirliğini doğrudan etkileyebilir.