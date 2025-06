ABD’nin İran’a yönelik saldırısından saatler önce, TRUMP token’larına sahip cüzdanlardan Binance’e 32 milyon dolardan fazla transfer yapıldığı ortaya çıktı. Zincir üstü analiz platformu Lookonchain tarafından paylaşılan verilere göre, bu işlemi “Official Trump” ekibine ait cüzdanlardan gerçekleştirildi.

The wallet linked to the #TRUMP team deposited another 3.527M $TRUMP ($32.8M) to #Binance 30 minutes ago.

Since April 28, wallets linked to the #TRUMP team have deposited a total of 12.54M $TRUMP($150.68M) to exchanges in 4 batches.https://t.co/SwzribrM5d pic.twitter.com/26IksmyHvM

— Lookonchain (@lookonchain) June 21, 2025