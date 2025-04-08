Ripple’ın XRP token’ına dayalı ilk borsa yatırım fonu (ETF), Salı günü ABD’de XXRP koduyla işlem görmeye başlayacak. Bloomberg’in aktardığına göre, ürün Teucrium tarafından sunuluyor ve kaldıraçlı yapısıyla öne çıkıyor.

Günlük %200 Performans Takibi

Yeni ETF, XRP’nin günlük fiyat hareketinin iki katını yansıtacak şekilde tasarlandı.

Örneğin XRP fiyatı bir gün içinde %10 yükselirse, ETF yaklaşık %20 artış gösterecek (masraf ve komisyonlar hariç). Ancak bu getiri günlük bazda sıfırlanıyor, yani ürün uzun vadeli yatırım yerine kısa vadeli, volatiliteyi değerlendirmek isteyen profesyonel yatırımcılar için uygun.

Doğrudan XRP’ye Maruz Kalınmıyor

ETF, XRP’yi doğrudan satın almıyor. Onun yerine, token’ın performansını yansıtan swap sözleşmeleri kullanılıyor. Bu nedenle yatırımcılar, XRP’yi ellerinde tutmadan dolaylı şekilde fiyata maruz kalıyor.

Teucrium’un prospektüsüne göre, yıllık volatilitenin %100’e ulaştığı bir senaryoda yatırımcılar %63,2 oranında zarar edebilir. Ürün, bileşik getirilerle çalıştığı için yüksek oynaklık durumunda XRP yükselse bile zarar riski bulunuyor.

Spot XRP ETF’leri Yolda

Teucrium’un kaldıraçlı ETF’inin yanı sıra, XRP fiyatını doğrudan izleyen spot tabanlı ETF başvuruları da gündemde. Dev yatırım şirketi Franklin Templeton bu alanda ilk adımı atanlardan biri olurken, Fidelity ve BlackRock gibi kurumların da bu yarışa katılması bekleniyor.

Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçtiğimiz ay bu başvurular için karar sürecini erteledi.