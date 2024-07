ABD’de spot Ethereum ETF’lerinin başlatılması artık an meselesi. İhraççılar, başvuruları üzerinde son değişiklikleri yapıyor.

Spot Ethereum ETF’leri İçin Hazırlıklar Tamamlanıyor

ABD’de spot Ethereum ETF’lerinin önümüzdeki hafta başlatılacağı tahmin ediliyor. ETF Store Başkanı Nate Geraci, 18 Temmuz’da yaptığı açıklamada potansiyel spot ETH ETF ihraççılarının son S-1 formlarını tamamladığını belirtti. SEC geride bıraktığımız aylarda spot Ethereum ETF’leri için 19b-4 formlarını onaylamıştı. ETF’lerin başlatılabilmesi için S-1 formlarının da SEC tarafından onaylanması gerekiyor.

Geraci, iki ay önce herkesin bu başvuruların onaylanma şansının olmadığını düşündüğünü ekledi ve spot Ethereum ETF’lerinin 28 Temmuz Salı günü onaylanabileceğini söyledi.

Looks like *Final* S-1s now IN from prospective spot eth ETF issuers… 2mos ago, just about everyone thought these had no chance of approval. Next step = launch (sounds like Tues)! — Nate Geraci (@NateGeraci) July 17, 2024

ETH ETF’leri Yolda

Bloomberg’ün Kıdemli ETF analisti James Seffart da 18 Temmuz’da spot Ethereum ETF’lerine dair açıklamalarda bulundu. Seyffart, dokuz spot Ethereum ETF’inin önümüzdeki hafta işlem görmeye başlayabileceğini öngördü.

Okay everyone. Here are the details for the #Ethereum ETFs that we expect to launch next week. We are only missing details for Proshares's ETF. 7 of the 10 funds have fee waivers. pic.twitter.com/5v3QnHOeub — James Seyffart (@JSeyff) July 17, 2024

Başvurular arasında özellikle BlackRock ve Fidelity’nin ürünleri dikkat çekiyor. Her iki şirket de ürünleri için başlangıçta %0,25’lik komisyon talep ediyor.

BlackRock, iShares Ethereum Trust (ETHA) için ilk 12 ay veya 2,5 milyar dolarlık varlık toplanana kadar bir indirim sunacağını açıkladı. Fidelity ise FETH fonu için yıl sonuna kadar ücretleri kaldıracağını belirtti. Ark 21Shares ve Bitwise sırasıyla %0,21 ve %0,2 ücret talep ediyor.

James Seyffart’a göre bu, ihraççılar arasındaki rekabeti gösteriyor.

Grayscale’in Ethereum Trust’ı Ne Olacak?

Grayscale’in Bitcoin ETF’inde yaşanan devasa çıkışların Ethereum ETF’inde de yaşanacağına dair bazı endişeler var. Grayscale, son başvurulara göre mini ETH fonu için %0,25 ücret talep edecek. Firma, spot Ethereum ETF’sinin %10’unun Ethereum Mini Trust’ını kuracağını ve 1 milyar dolarlık başlangıç fonu sağlayacağını belirtti.

Hodl Capital, Grayscale’in ETHE fonundan benzer bir çıkışın yönetim altındaki varlıklarda 10 milyar dolara kadar düşüşe neden olabileceğini tahmin etti.

Will Grayscale replicate the $GBTC fee mistake with $ETHE? If so, expect 50%-60% outflows 👇 Just over $10 Billion AUM https://t.co/EB8IXDGPg4 pic.twitter.com/TFSzbnRvpZ — HODL15Capital 🇺🇸 (@HODL15Capital) July 17, 2024

Ethereum Fiyat Görünümü

Ethereum (ETH) fiyatı son bir haftalık süreçte yaklaşık %10 oranında değer kazanarak 3.500 dolara kadar yükseldi. ETH 18 Temmuz itibariyle 3.400 doların üzerinde işlem görüyor.

ETF’ler hayata geçtiğinde küçük bir artış yaşanması bekleniyor. Ancak olası onayın halihazırda fiyatlanmış olması da ihtimaller dahilinde.