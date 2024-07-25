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ABD’li Senatör Cynthia Lummis’in etkinlikte ABD Merkez Bankası’nın Bitcoin’i stratejik rezerv varlığı olarak tutmasını öneren bir yasa tasarısını açıklayacağı iddia ediliyor.

Fox Business’ın kıdemli muhabiri Charles Gasparino’ya göre Senatör Lummis, ABD Merkez Bankası’nın Bitcoin’i stratejik rezerv varlığı olarak tutmasını sağlayacak bir yasa tasarısını açıklayacak. Bu yasa tasarısı, yalnızca ABD’nin değil tüm dünyanın kripto paralara bakış açısını değiştirebilir.

Lummis’in yasa tasarısı, ABD Merkez Bankası’nın Bitcoin’i stratejik rezerv varlığı olarak tutmasını öneriyor. Bununla birlikte Lummis’in söz konusu duyuruyu yapıp yapmayacağı kesin değil ve ertelenme ihtimali de var.

Senatör Lummis, bu yasa tasarısını sessizce hazırlıyor ve tasarının, Bitcoin’i altın ve yabancı para birimleri gibi stratejik bir rezerv varlığı olarak tutmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu hamle, ABD dolarının istikrarını artırabilir ve Bitcoin’i ülkenin finansal sistemine entegre edebilir. Senatör, tasarıyı desteklemek için Senato Bankacılık Komitesi’ndeki meslektaşlarıyla görüşüyor.

HarrisX’in ticari direktörü Alex Chizhik’e göre ABD’nin Bitcoin’i stratejik rezerv varlık olarak benimsemesi, ABD dolarını istikrara kavuşturabilir. Ancak yasa tasarısının uygulamaya konulabilmesi için ABD’de Kongre ve Başkan tarafından onaylanması gerekiyor.

Mevcut durumda kripto paralara yönelik politik ve ekonomik çevrelerin şüpheciliği göz önünde bulundurulduğunda tasarının yasalaşması zorlu bir süreç olabilir.

Bitcoin’in Mevcut Durumu ve Geleceği

ABD şu anda yasadışı faaliyetlerden ele geçirdiği 210.000 BTC’ye sahip. Senatör Cynthia Lummis, Bitcoin’i Merkez Bankası varlıklarına dahil etmenin ABD dolarının gücünü destekleyebileceğini düşünüyor.

Lummis’in yasa tasarısına ABD Kongre’sinde nasıl bir tepki vereceği bilinmiyor. Ancak kripto para topluluğu, bu gelişmeyi Bitcoin’in ana akımdaki kabulü için önemli bir adım olarak yorumluyor. Özellikle Donald Trump’ın ABD’de Başkanlık seçimini kazanması halinde bu yasa tasarısının geleceğinin de daha olumlu yönde şekilleneceği tahmin ediliyor.