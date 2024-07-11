ABD’de bir mahkeme, geçtiğimiz hafta hem Bitcoin hem de Ethereum’un emtia olduğunu ve CFTC’nin yetki alanına girdiğini doğruladı.

Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Benham, Illinois’da bir mahkemenin hem Bitcoin (BTC) hem de Ethereum’un (ETH) emtia olduğuna hükmettiğini açıkladı. Böylece CFTC ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yetki savaşı da sona ermiş oldu.

Benham, “Mahkeme bu kararıyla Emtia Ticaret Yasası’na göre Bitcoin ve Ether’in emtia olduğunu doğruladı” diye belirtti.

Ethereum Bir Emtia

CFTC başkanı, ABD Illinois Bölge Mahkemesi Hakimi Mary Rowland’ın 3 Temmuz’da verdiği bir karardan bahsediyor. Rowland, kriptoyla ilgili bir davada davalıların Emtia Ticaret Yasası’na göre varlıklarını kaydettirmediğini ve dolandırıcılık suçu işlediğine hükmetmişti.

Davalılardan biri olan Sam Ikkurty, BTC ve ETH gibi “dijital varlık emtialarına” yıllık yüzde 15 faiz ödemeyi vadediyordu.

Benham, çarşamba günü yaptığı açıklamada “Mahkeme kararına göre yalnızca Bitcoin ve Ethereum’un emtia olduğu tespit edilmedi, OHM ve Klima’nın da emtia sınıfına girdiğine hükmedildi” diye belirtti.

Bitcoin’in yasal statüsü uzun zamandır net olsa da Ether’e ilişkin belirsizlikler mevcuttu. SEC, ETH’nin kendi yetki alanına girip girmediğiyle ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Son aylarda yaşanan gelişmeler neticesinde kripto topluluğu, Ether’in bir emtia olduğunu fiilen kabul etmişti. SEC, mayıs ayında spot Ether ETF başvurularının ilk adımını onayladı ve ETF’lerden “emtia tabanlı tröst hisseleri” diye bahsetti. Komisyon, ETH’nin menkul kıymet olup olmadığını belirlemek için başlattığı soruşturmayı da sonlandırdı.

Dün ABD Senatosu’nda ifade veren Benham, kanun yapıcılardan kripto paraların mevcut yasalar kapsamında emtia veya menkul kıymet olduğunu belirleyebilmek için “disiplinli ve dengeli bir çerçeve” oluşturmalarını talep etti.