ABD’li finans kurumları, USDT’ye pek sıcak bakmıyor, bunun yerine işlemlerini USDC ile gerçekleştirmeyi tercih ediyorlar.

Kripto para analitik platformu CryptoQuant’ın kurucusu ve CEO’su Ki Young Ju, ABD’li finans kuruluşlarının Circle’ın USD Coin’ini (USDC), Tether’in USDT’sine tercih ettiğini gösteriyor. Ki Young Ju, Cuma günü yaptığı bir paylaşımda, ABD’li finans şirketlerinin USDT konusunda pek rahat hissetmediğine ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarının işlemlerini USDC ile gerçekleştirdiklerini açıkladı.

U.S. financial institutions are not too comfortable with Tether, and they prefer to see more people using $USDC worldwide.

For $USDC to gain global traction, the fastest way could be for @CoinbaseIntExch to attract more retail investors to their derivative products.

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) January 12, 2024