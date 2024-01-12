ABD’li finans kurumları, USDT’ye pek sıcak bakmıyor, bunun yerine işlemlerini USDC ile gerçekleştirmeyi tercih ediyorlar.

Kripto para analitik platformu CryptoQuant’ın kurucusu ve CEO’su Ki Young Ju, ABD’li finans kuruluşlarının Circle’ın USD Coin’ini (USDC), Tether’in USDT’sine tercih ettiğini gösteriyor. Ki Young Ju, Cuma günü yaptığı bir paylaşımda, ABD’li finans şirketlerinin USDT konusunda pek rahat hissetmediğine ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarının işlemlerini USDC ile gerçekleştirdiklerini açıkladı.

U.S. financial institutions are not too comfortable with Tether, and they prefer to see more people using $USDC worldwide. For $USDC to gain global traction, the fastest way could be for @CoinbaseIntExch to attract more retail investors to their derivative products. — Ki Young Ju (@ki_young_ju) January 12, 2024

USDC’yi USDT’ye tercih etmek

CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju, ABD’li finans kurumlarının USDT yerine USDC’yi tercih etme gerekçelerini açıklamadı.

Ju, USDT’nin küresel borsalarda artan rezerv hakimiyetinin, türev teminatlarında kullanılmasından kaynaklandığını açıkladı. USDT, 94,9 milyar dolarlık piyasa değeriyle stabilcoin alanında %71,92’lik bir hakimiyet oranına, USDC ise 25,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle stabilcoin pazarında %19,49’luk hakimiyete sahip.

Tether, stabilcoin’i USDT aracılığıyla şu anda Ethereum ve Tron ağlarına hükmediyor. Ethereum ağında USDT ile birlikte USDC de önemli bir paya sahipken Tron ağında ise USDT’nin ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Bu, USDT’nin Tron ağındaki tüm token sözleşmelerinin %95’inden fazlasını ve Tron ağında kilitli stabilcoin toplam değerinin %94’ünü oluşturmasından da açıkça anlaşılıyor.

2023 yılıyla birlikte kripto para piyasası ciddi anlamda toparlandı. Bu süreçte USDT’nin piyasa değeri 24 milyar dolarlık artış yaşadı, bu süreçte USDC’nin piyasa değeri ise azaldı. Geride bıraktığımız yılın aynı döneminde Tether’in USDT’sinin toplam piyasa değeri 66 milyar dolar seviyesindeydi, bununla birlikte USDT’nin piyasa değeri 2023 yılı sonunda 91 milyar dolara yükseldi.

USDC’de Neler Oluyor?

USDC’nin piyasa değerindeki bu gerileme büyük ölçüde 2023 yılının Mart ayında patlak veren ABD bankacılık krizinden kaynaklanıyor. USDC’nin piyasa değeri 2022 yılının Haziran ayında 55 milyar dolarla zirveye ulaştıktan sonra yaklaşık 25 milyar dolar değer kaybetti.

Bu anlamda CryptoQuant kurucusu ve CEO’su Ki Young Ju, USDC’nin benimsenmesini küresel ölçekte arttırabilmesinin en hızlı yolunun Coinbase’in global borsası olduğunu ifade etti. Coinbase, Mayında ABD dışındaki kullanıcılar için bir türev borsası başlattı. Bu borsa, USDC paritesinde 5 kata kadar kaldıraç sunuyor.

Son olarak Coinbase’in kısa bir süre önce daha fazla kullanıcının USDC’ye erişimini arttırmak için Afrika’nın en büyük stabilcoin borsası Yellow Card ile bir ortaklık kurduğuna dikkat çekelim.