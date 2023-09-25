ABD’li avukatlar, Bitcoin’in (BTC) önümüzdeki Ekim ayında oldukça iyi bir performans sergileyebileceğine inanıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple’a açtığı davada binlerce XRP yatırımcısını temsil eden avukat John Deaton, Bitcoin (BTC) fiyatının önümüzdeki ay yükselişe geçeceğini öngörüyor.

Bununa birlikte birçok analist de Bitcoin fiyatının yükselişe geçeceği konusunda umutlu. Ancak analistler genel olarak Bitcoin’deki yükselişin, 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanmasının ardından başlayacağını düşünüyor.

Kripto Paralarda Yükseliş Ekim Ayında mı Başlayacak?

Joe Carlasare’ın yaptığı Twitter paylaşımında Ekim ayının Bitcoin için oldukça başarılı geçeceğini ve bunu sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. John Deaton, meslektaşının bu gönderisini yeniden paylaştı.

John Deaton da bu konuda Joe Carlasare’a katıldığını belirtti.

John Deaton, Bitcoin’de yükselişe yol açacak gelişmenin, spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin gelişmeler olacağını öne sürdü. Hatırlanacağı üzere başta BlackRock olmak üzere birçok önde gelen şirket spot Bitcoin ETF’lerini başlatmak için geride bıraktığımız aylarda SEC’e başvuruda bulunmuştu.

Carlasare, bu başvurular için karar tarihinin 17 Ekim 2023 olduğunu hatırlattı. Bununla birlikte SEC, spot Bitcoin ETF başvuruları için bir kez daha ertemele kararı verebilir.

Tarihsel süreçte Bitcoin Ekim aylarında oldukça iyi bir performans sergiledi. Matrixport tarafından yapılan bir analiz, Bitcoin’in geride bıraktığımız 9 yılın 7’sinde Ekim aylarını yeşil renkte kapattı. Matrixport bu koşulları göz önünde bulundurarak Bitcoin’in yıl sonuna kadar 37.000 dolara yükselebileceğini öngördü.

Bununla birlikte Matrixport kısa bir süre önce yaptığı Twitter paylaşımında kripto para piyasasının son dönemde düşüş eğiliminde olması nedeniyle yükseliş öngörüsünün gerçekleşmesinin kesin olmadığına dikkat çekti.

Son Dönemde Yapılan Bitcoin Fiyat Tahminleri

Yakın geçmişte aralarında Adam Back, Robert Kiyosaki, Anthony Scaramucci, Tom Lee gibi önde gelen isimlerin de yer aldığı birçok kişi Bitcoin fiyat tahminlerinde bulundu. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere bu isimler, Bitcoin’in er ya da geç 100.000 dolarlık dönüm noktasını geride bırakacağına inanıyor.

Pantera Capital analistleri de Bitcoin’de yaklaşan blok ödülü yarılanması sonrasında Bitcoin’in bu seviyenin üzerine yükseleceğine inanıyor.

Teknik analist ve kripto eğitimcisi Duo Nine kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda Bitcoin’in 2025 yılında 200.000 dolarlık fiyat seviyesine yükseleceğini iddia etti.