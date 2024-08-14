ABD İşçi İstatistikleri Bürosu, kripto piyasaları dahil tüm piyasaların merakla beklediği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunu yayınladı.

Rapora göre, ABD’de TÜFE temmuz ayında yüzde 0,2 gerçekleşti. Aylık TÜFE için piyasadaki hakim beklenti yine yüzde 0,2’ydi.

Yıllık yüzde 3 olan TÜFE’de değişiklik beklenmiyordu. Verilere göre yıllık TÜFE, yüzde 2,9’a geriledi.

TÜFE Neden Önemli?

TÜFE ve ÜFE, bir ülkenin enflasyonunun genel durumuna dair başlıca göstergeleri temsil ediyor. Fed dahil merkez bankaları, faiz kararlarını bu göstergelere dayalı olarak alıyor.

Yüksek faiz, piyasada dolaşan paranın azalması ve borç almanın daha masraflı hale gelmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla kripto paralar ve hisse senetleri gibi riskli varlıklara yatırım için ayrılabilecek para miktarı da azalıyor ve fiyatlar baskılanıyor.

Dün açıklanan ÜFE, hem aylık hem de yıllık bazda beklentilerin altında kaldı ve enflasyonun yavaşladığını ortaya koydu. Aylık ÜFE yüzde 0,1 gerçekleşirken, yıllık ÜFE yüzde 2,2’ye geriledi.

TÜFE verileri de enflasyonda düşüş eğilimini bir kez daha doğruladı.

ÜFE ve TÜFE verileri, eylül ayında toplanacak Fed’in faiz kararını etkileyecek. Fed, bir önceki toplantıda faizi yüzde 5,5’te sabit bırakmıştı. Piyasada bir sonraki toplantı için ise indirim beklentisi hakim.

Tradingview verilerine göre son 24 saatte %0,96 oranında değer kazanan BTC 61.185 dolar seviyesinde işlem görüyor.