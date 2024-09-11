Fed’in kritik faiz kararı öncesi son TÜFE verileri açıklandı.

ABD İşçi İstatistikleri Bürosu, kripto piyasaları dahil tüm piyasaların merakla beklediği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunu yayınladı.

Rapora göre, ABD’de TÜFE ağustos ayında yüzde 0,2 gerçekleşti. Aylık TÜFE için piyasadaki hakim beklenti yüzde 0,2’ydi.

Yıllık yüzde 2,9 olan TÜFE’de yüzde 2,5’e gerileme bekleniyordu. Verilere göre yıllık TÜFE, beklendiği gibi yüzde 2,5’e geriledi.

TÜFE Neden Önemli?

TÜFE ve ÜFE, bir ülkenin enflasyonunun genel durumuna dair başlıca göstergeleri temsil ediyor. Fed, faiz kararlarını bu göstergelere dayalı olarak alıyor.

Yüksek faiz, piyasada dolaşan paranın azalması ve borç almanın daha masraflı hale gelmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla kripto paralar ve hisse senetleri gibi riskli varlıklara yatırım için ayrılabilecek para miktarı da azalıyor ve fiyatlar baskılanıyor.

Fed’in faiz politikalarıyla ilgilenen komitesi FOMC, 17-18 Eylül tarihlerinde toplanacak. Yüzde 5,5’e yükselen faiz oranlarını bir süredir sabit bırakan komitenin bu toplantıda faiz indirmesi bekleniyor. Faiz indirimi, Bitcoin gibi riskli varlıklarda ralli başlatma potansiyeline sahip.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğim günlerde faiz indirme vaktinin geldiğini söyledi. Piyasaların büyük kısmı 25 baz puanlık indirim beklerken, 50 baz puan indirim bekleyenler de bulunuyor.