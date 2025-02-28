ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat milletvekilleri, devlet yetkililerinin ve ailelerinin memecoin gibi dijital varlıkları çıkarmasını veya tanıtmasını yasaklamayı hedefleyen MEME Yasası adlı yeni bir tasarı sundu.

Tasarıyı öne süren California Temsilciler Meclisi Üyesi Sam Liccardo, özellikle ABD BaşkanI Donald Trump’ın kendi adını taşıyan memecoin’ini piyasaya sürmesini eleştirerek, bunun yetki suistimali ve etik ihlali olduğunu savundu.

“Trump’ın Memecoin’ini Kötüye Kullanım ve Yetki Suistimali”

Demokrat Parti içinde hızla destek bulan yasa tasarısının temel gerekçesi, devlet yetkililerinin kendi finansal çıkarları için görevlerini suistimal etmesini önlemek. Liccardo, Trump’ın memecoin hamlesinin yalnızca kişisel kâr elde etme amacı taşıdığını ve bunun etik açıdan ciddi sorunlar doğurduğunu belirtti:

“Devlet gücünü kişisel zenginleşme için kullanmak, etik dışı ve kabul edilemezdir. Üstelik Trump’ın token’ı piyasaya sürülür sürülmez büyük bir değer kaybı yaşadı, birçok yatırımcı mağdur oldu. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için yasal düzenleme gerekiyor.”

MEME Yasası (Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement Act), ABD Başkanı, Başkan Yardımcısı, Kongre üyeleri ve diğer üst düzey devlet yetkilileri ile ailelerinin kripto para ve menkul kıymetler ihraç etmesini veya tanıtmasını yasaklamayı amaçlıyor.

Eğer yasa geçerse, bu yetkililer ve yakınları, yatırımcıları zarara uğratmaları halinde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Tasarı, para cezası, beş yıla kadar hapis ve mali varlıklara kısıtlama gibi cezalar öngörüyor. Ayrıca, zarar gören yatırımcılara, yetkililere karşı hukuki tazminat davası açma hakkı da tanıyor.

Trump Ailesinin Kripto Geçmişi ve Sektördeki Etkileri

Donald Trump, geçtiğimiz yıl kendi adını taşıyan bir meme coin çıkarmış ve bu token 70 dolara kadar yükseldikten sonra 12 dolara kadar düşerek büyük kayıplara yol açmıştı. Eski First Lady Melania Trump’ın MELANIA token’ı da benzer bir seyir izledi ve lansman sonrası hızla değer kaybetti.

Trump ve ailesi ayrıca 2024 yılında merkeziyetsiz bir kripto platformu kurarak sektörde daha büyük bir rol üstlenmeye çalıştı. Ancak Trump, devlet başkanlığı döneminde özel iş anlaşmalarına girmesini engelleyen bir etik sözleşmesi imzaladığını belirterek, bu girişimlerden kendini uzak tutmaya çalıştığını ifade etti.

MEME Yasasına Yönelik Tepkiler

MEME Yasası, milletvekilleri Adam Schiff (D-Calif.), Jamie Raskin (D-Md.) ve Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) gibi isimlerden destek alsa da, tasarının Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongre’den geçme ihtimali düşük görünüyor. Liccardo ise, bu yasayı sadece bir politika hamlesi olarak görmediğini belirtti ve şunları kaydetti:

Eğer Kongre’de şu an çoğunluk bizde olsaydı, bu tasarıyı çoktan geçirmiş olurduk. Ancak bu tasarı, gelecekte bu tür suistimalleri önlemek için bir temel oluşturuyor.”

Öte yandan kripto endüstrisinde de bu düzenlemeye karşı çıkanlar var. Bazı kripto savunucuları Trump’ın token hamlesinin bir “gösteri” olduğunu ve abartıldığını savunurken, diğerleri MEME Yasasının politik olarak işlevsiz olduğunu ve sektörün doğal büyümesini engelleyebileceğini düşünüyor.

ABD’li Yetkililere Sıkı Denetim Geliyor

MEME Yasası, yalnızca memecoin’leri değil, yetkililerin finansal faaliyetlerine yönelik genel denetimi de artırmayı hedefliyor.

Özellikle Demokrat Parti’nin ilerici kanadı, kongre üyelerinin borsada işlem yapmasını yasaklayan düzenlemeleri de destekliyor. Ancak eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi gibi bazı üst düzey Demokratlar, bu tür kısıtlamalara karşı çıkarak “serbest piyasa karşıtı” olduklarını savunuyor.

Örneğin Pelosi’nin eşi Paul Pelosi, COVID-19 pandemisi sırasında teknoloji hisselerinde büyük kazançlar elde etmiş ve bu durum etik tartışmalara yol açmıştı. Ancak Pelosi, “Piyasada işlem yapmak bir milletvekilinin hakkıdır.” diyerek bu tür düzenlemelere karşı çıkmıştı.

MEME Yasası, hükümet yetkililerinin finansal varlıklar üzerindeki yetkilerini kısıtlamaya yönelik artan bir eğilimin parçası olarak görülüyor. Ancak Liccardo’nun önerdiği bu düzenlemenin Kongre’de onaylanıp onaylanmayacağı belirsizliğini koruyor.