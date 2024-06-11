ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri Haziran ayına güçlü bir başlangıç yapmıştı.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri, Haziran ayının ilk haftasında toplamda 25.729 BTC satın aldı.

Veriler, spot Bitcoin ETF’lerinin Ocak ayında 33.456 BTC, Şubat ayında 116.561 BTC, Mart ayında 65.456 BTC satın aldığını gösteriyor. Nisan ayında spot Bitcoin ETF’lerinden 6.074 BTC’lik çıkış gerçekleşti. Spot Bitcoin ETF ihraççıları Mayıs ayında ise 29.562 BTC satın aldı.

HODL15Capital’in verileri, spot Bitcoin ETF ihraççılarının Haziran ayının ilk haftasında satın aldığı BTC miktarının, Mayıs ayında satın alınan miktarın neredeyse tamamına eşit olduğu görülüyor.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri, 11 Ocak’ta işleme başlamalarından bu yana toplamda 15,7 milyar dolarlık net sermaye girişi yaşadı. Bu net sermaye girişi, aynı dönemde Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i GBTC’de yaşanan 17,93 milyar dolarlık net çıkışa rağmen gerçekleşti.

ABD’deki 11 spot Bitcoin ETF’inin şu anda yönetimi altında toplamda 61 milyar dolarlık varlık bulunuyor. Spot Bitcoin ETF’leri konusunda ilk sırada BlackRock yer alırken ikinci sırada ise Fidelity yer alıyor.

ABD merkezli spot Bitcoin ETF’leri son 19 gün boyunca pozitif sermaye girişi serisi kaydetti. Ancak bu seri, başladığı tarihten tam bir ay sonra 10 Haziran Pazartesi günü sonlandı.

Veriler, spot Bitcoin ETF’lerinden 10 Haziran tarihinde 64,9 milyon dolarlık sermaye çıkışı yaşandığını gösteriyor. En büyük çıkış yaklaşık 40 milyon dolarla Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i GBTC’de gerçekleşti.

Bu gelişmenin ardından kripto para piyasası da düşüşe geçti. Bitcoin (BTC) fiyatı 70.000 dolar seviyesinden 67.310 dolara kadar geriledi. Bu düşüşün bir sonucu olarak CoinGlass verilerine göre son 12 saatte kripto para piyasasında 118,19 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.