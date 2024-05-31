ABD spot Bitcoin ETF’leri, 13 günlük pozitif sermaye girişi serisi yakaladı.

Her ne kadar 30 Mayıs tarihinde Ark Invest’in ARKB fonunda yaklaşık 100 milyon dolarlık çıkış yaşansa da yatırımcıların Bitcoin’e olan güvenleri artmaya devam ediyor.

Farside Investors verilerine göre, spot Bitcoin ETF’leri 13 Mayıs 2024 tarihinden bu yana pozitif sermaye girişi yaşıyor. Her ne kadar Bitcoin fiyatı 70.000 dolar direncini geçemese de bu durum yatırımcıların varlığa duydukları güveni gösteriyor.

Şubat Ayından Bu Yana En Uzun Giriş Serisi

Spot Bitcoin ETF’leri ABD’de 10 Ocak 2024 tarihinde SEC tarafından onaylandı. Bitcoin ETF’leri listelenmelerini takip eden iki işlem günü içerisinde yaklaşık 52 milyon doların üzerinde sermaye çıkışı yaşadı. Bunun nedeni yatırımcıların Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’ine dönüştürülen Bitcoin fonu GBTC’deki hisselerini satmasıydı.

Ancak kısa bir süre içerisinde SEC tarafından onaylanan 9 yeni spot Bitcoin ETF’i pozitif sermaye girişleri yaşayarak GBTC’deki sermaye çıkışlarını gölgede bıraktı. Spot Bitcoin ETF’lerindeki pozitif sermaye girişi 17 gün boyunca yani Şubat ayının ortalarına kadar devam etti.

Sonuç olarak Bitcoin fiyatı 14 Mart tarihinde 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu noktada yatırımcılar satış yaparak spot Bitcoin ETF’lerindeki kârlarını çekmeye başladı. Bu olumsuz trend Mayıs ayında da devam etti ve 1 Mayıs’ta spot Bitcoin ETF’lerinden toplamda 563 milyon doların üzerinde sermaye çıkışları yaşandı.

13 Günlük Giriş Serisi

Spot Bitcoin ETF’leri 1 Mayıs’tan 13 Mayıs’a kadar dört gün daha negatif sermaye girişi yaşadı. Ancak 13 Mayıs’ta spot Bitcoin ETF’leri pozitif sermaye girişi serisi başlattı.

13 günlük pozitif sermaye girişi, 30 Mayıs’ta Ark Invest’in ARKB fonunda yaklaşık 100 milyon dolarlık çıkış yaşanmasına rağmen devam ediyor. 30 Mayıs’ta spot Bitcoin ETF’lerine net 48,8 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleşti.

Mayıs ayı genel anlamda Bitcoin ETF’leri için olumlu geçti. BlackRock’ın Bitcoin ETF’i IBIT, üç gün önce Grayscale’ın GBTC’sini geçerek en büyük Bitcoin ETF’i oldu. Şu anda küresel spot Bitcoin ETF piyasası bir milyondan fazla BTC’yi elinde tutuyor.

Bu olumlu gelişmeler, yatırımcıların Bitcoin ETF’lerine olan ilgisini ve güvenini artırmaya devam ediyor.