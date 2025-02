ABD’nin Georgia eyaleti rezervlerine Bitcoin’i dahil etmeye hazırlanıyor. Eyalet meclisine sunulan SB 178 yasa tasarısı, Georgia Hazine Bakanlığı’na kamu fonlarının %5’ine kadar olan kısmını Bitcoin’e yatırma yetkisi verecek. Eğer yasa kabul edilirse, Georgia, resmi olarak Bitcoin rezervi oluşturan ABD’nin ilk eyaletlerden biri olacak.

SB 178 tasarısı yalnızca Bitcoin’i kapsıyor. Altcoinler ve stabilcoinler ise bu düzenlemenin dışında tutuluyor. Georgia’da yetkilililer Bitcoin’in uzun vadeli bir değer saklama aracı olduğuna inanıyor ve bu nedenle eyalet rezervlerine eklenmesini destekliyor.

Tasarıyı destekleyenler, Bitcoin’in enflasyona karşı koruma sağlayabileceğini savunuyor. Geleneksel para birimlerinin zaman içinde değer kaybetmesine neden olan enflasyon ve devlet harcamalarından etkilendiğini belirten yetkililer, Bitcoin’in 21 milyon adetle sınırlı arzının, onu enflasyona karşı dayanıklı hale getirdiğini öne sürüyor.

🚨 NEW: Georgia Bitcoin Reserve bill

SB 178 would allow Georgia's state Treasurer to invest 5% of public funds into Bitcoin.

This bill is Bitcoin-only pic.twitter.com/D53NDoNXK3

— Julian Fahrer (@Julian__Fahrer) February 14, 2025