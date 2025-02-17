ABD’nin Georgia eyaleti rezervlerine Bitcoin’i dahil etmeye hazırlanıyor. Eyalet meclisine sunulan SB 178 yasa tasarısı, Georgia Hazine Bakanlığı’na kamu fonlarının %5’ine kadar olan kısmını Bitcoin’e yatırma yetkisi verecek. Eğer yasa kabul edilirse, Georgia, resmi olarak Bitcoin rezervi oluşturan ABD’nin ilk eyaletlerden biri olacak.

Bitcoin ile Finansal Güvence Arayışı

SB 178 tasarısı yalnızca Bitcoin’i kapsıyor. Altcoinler ve stabilcoinler ise bu düzenlemenin dışında tutuluyor. Georgia’da yetkilililer Bitcoin’in uzun vadeli bir değer saklama aracı olduğuna inanıyor ve bu nedenle eyalet rezervlerine eklenmesini destekliyor.

Tasarıyı destekleyenler, Bitcoin’in enflasyona karşı koruma sağlayabileceğini savunuyor. Geleneksel para birimlerinin zaman içinde değer kaybetmesine neden olan enflasyon ve devlet harcamalarından etkilendiğini belirten yetkililer, Bitcoin’in 21 milyon adetle sınırlı arzının, onu enflasyona karşı dayanıklı hale getirdiğini öne sürüyor.

🚨 NEW: Georgia Bitcoin Reserve bill SB 178 would allow Georgia's state Treasurer to invest 5% of public funds into Bitcoin. This bill is Bitcoin-only pic.twitter.com/D53NDoNXK3 — Julian Fahrer (@Julian__Fahrer) February 14, 2025

Öte yandan muhalifler, bu plana şiddetle karşı çıkıyor ve Bitcoin’deki yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle kamu fonlarının böyle oynak bir varlığa yatırılmasının riskli olabileceğini belirtiyor. Muhalifler, Bitcoin’in geçmişte ciddi fiyat artışları yaşamasına rağmen, ani çöküşlere de tanık olduğu hatırlatılıyor.

Bitcoin Rezervi Tartışmaları

ABD Senatörü Cynthia Lummis, Bitcoin rezervinin önde gelen savunucuları arasında yer alıyor. Senatör Lummis, Bitcoin’in şeffaf ve kolay denetlenebilir olması nedeniyle geleneksel finansal rezervlere kıyasla daha güvenli bir alternatif sunduğunu belirtiyor.

Bitcoin fixes this. A bitcoin reserve could be audited any time 24/7 with a basic computer. It’s time to upgrade our reserves. https://t.co/ViA9FuJTg4 — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) February 16, 2025

Bitcoin’in her an sadece bir bilgisayar aracılığıyla denetlenebileceğini, bunun geleneksel rezerv sistemlerinde mümkün olmadığını vurgulayan Lummis, devletlerin rezervlerini modernleştirmesi gerektiğini savunuyor.

Georgia eyaleti, Bitcoin’in giderek daha fazla şirket ve hükümet tarafından rezerv varlığı olarak benimsenmesini dikkate alarak bu alanda öncü olmayı hedefliyor. Tasarının yasalaşması halinde Georgia, ABD’de Bitcoin rezervi oluşturan ilk eyaletlerden biri olarak tarihe geçebilir.