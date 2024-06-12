Bu ayının başlarında 72.000 dolara yükselen Bitcoin son birkaç gün içerisinde sert değer kayıpları yaşayarak 66.207 dolara kadar geriledi.

Peki analistlere göre şimdi sırada ne var?

Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan sert çöküşe rağmen uzmanlar yükseliş trendi konusunda iyimser.

12 Haziran Çarşamba günü küresel finans piyasaları için oldukça hareketli geçecek. Zira bugün Türkiye saatiyle 15:30’da ABD TÜFE verileri açıklanacak, akşam 21:00’da ise FOMC toplantısı sonrası Fed faiz kararını açıklayacak. Bu nedenle yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor.

İyimser Senaryo

Birçok analist, Bitcoin’de son günlerde yaşanan düşüşün geçici olduğunu düşünüyor ve kısa süre içerisinde yerini yükseliş trendine bırakacağına inanıyor. X (Twitter) analisti Mags, Bitcoin grafiğinde “genişleyen bir kama formasyonu oluştuğunu ve bunun genellikle patlayıcı bir yükselişle sonuçlandığını söyledi.

Yaklaşık 800.000 takipçisi bulunan bir başka analist Crypto Rover ise ABD’nin hali hazırda spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerini onayladığına dikkat çekti. Crypto Rover bu nedenle piyasasının bu noktadan sonra yalnızca yukarı yönlü seyir izleyeceğini öne sürdü.

Crypto Rover, bireysel yatırımcıların henüz tam anlamıyla piyasaya girmediğini ve Kaçırma Korkusu’nun (FOMO) nispeten düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekti. Kripto para analitik platformu Santiment de bu duruma dikkat çekiyor. Santiment, piyasadaki coşkunun önceki boğa döngülerinde gözlemlenen zirve seviyelerinden hala uzak olduğunu işaret etti.

FOMO seviyesi, Bitcoin’in tarihinde ilk kez 60.000 doların üzerine yükseldiği dönemde oldukça yüksekti. Ancak FOMO kısa sürdü ve 2022 yılında kripto para piyasasında sert çöküşlere yol açan ayı sezonu başladı.

Michael van de Poppe, Bitcoin’in 71.000 dolar seviyesinde reddedilmesinin ardından düşüşe geçtiğini söyledi. Analist bu nedenle BTC’nin 64.000-65.000 dolar bandına gerileyeceğini tahmin etti.

Birçok sektör katılımcısı, ABD’de kısa bir süre içerisinde açıklanacak TÜFE verileri ve faiz kararı sonrasında piyasanın yükselişe geçeceğine inanıyor. Tarihsel veriler, her iki olayın da kripto para piyasasında fiyat dalgalanmalarını tetiklediğini gösteriyor.

Beklentiler, Fed’in faiz oranlarını %5,25-%5,50 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde. Galaxy Digital Holdings CEO’su Mike Novogratz gibi önemli isimler, Fed’in anti-enflasyonist rejiminden dönmesi durumunda BTC’nin yükseleceğini düşünüyor. Bu tür bir dönüş, borçlanmayı kolaylaştırarak kripto paralar gibi riskli varlıklara olan ilgiyi artırabilir.