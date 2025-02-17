ABD’de Bitcoin madenciliği sektörü, doğrudan veya dolaylı olarak 31.000’den fazla iş alanı yaratarak ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Perryman Group tarafından yayımlanan rapora göre, Bitcoin madenciliği yalnızca istihdam yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda kamu hizmetleri sektörünü destekliyor ve yerel ekonomilere katkıda bulunuyor.

Bitcoin Madenciliğinin Ekonomik Katkısı

Rapor, Bitcoin madenciliğinin küçük yerleşim yerlerinde iş imkanları oluşturduğunu ve kamu hizmetlerine katkı sağladığını gösteriyor. Zira madencilik tesisleri genellikle kırsal alanlarda faaliyet gösteriyor ve bulundukları bölgeleri vergi ödemeleri ve altyapı yatırımlarıyla destekliyor. Dolayısıyla bu durum yerel ekonomileri güçlendiriyor.

Rapor, ABD’deki Bitcoin madenciliği faaliyetlerinin her yıl 4,1 milyar dolarlık ekonomik fayda ürettiğini gösteriyor. Madencilik şirketleri istihdamın yanı sıra madencilikle ilişkili kamu ve yan sektördeki iş fırsatlarını da arttırıyor.

ABD’de Madencilikte Lider Eyaletler

ABD’de Bitcoin madenciliği faaliyetlerinin en yaygın olarak gerçekleştirildiği eyaletler arasında Teksas ilk sırada yer alıyor. Raporda Texas’ın 1,7 milyar dolarlık ekonomik katkı ve 12.200’den fazla iş alanı sağladığını ortaya koyuyor.

İkinci sırada 316,8 milyon dolarlık yıllık ekonomik katkı ve 2.300 iş ile Georgia ve 225,9 milyon dolarlık yıllık ekonomik katkı ve 1.600 iş ile New York yer alıyor. Perryman Group, madencilik faaliyetlerinin elektrik şebekelerinin istikrarını artırabileceğini ve esnek enerji talepleri sayesinde elektrik tüketiminde dalgalanmaları dengeleyebileceğini belirtiyor.

ABD, Bitcoin Madenciliğinde Küresel Lider Konumda

ABD, Bitcoin madenciliğinde dünyanın en yüksek toplam hashrate’ine sahip ülkesi konumunda. 310 Eh/s seviyesindeki hashrate ile küresel Bitcoin madenciliğinin %37’sini elinde tutuyor.

Çin %21 ile ikinci sırada yer alırken, ABD’nin madencilik sektöründeki payı giderek artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Bitcoin madenciliğinin büyük bölümünün ABD’de yoğunlaşmasını desteklediğini açıklamıştı.

ABD’nin madencilik faaliyetlerinde ön planda olmasının en büyük nedenlerinden biri, bazı eyaletlerde düşük maliyetli enerji kaynaklarının bulunması. Özellikle Texas, elektrik enerjisinin diğer eyaletlere kıyasla daha ucuz olması nedeniyle madencilik şirketlerinin gözdesi haline gelmiş durumda. Öte yandan bazı eyaletler ise çevresel kaygılar ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle Bitcoin madenciliğine karşı çıkıyor.

Buna rağmen, ABD’de madencilik için kullanılan enerjinin büyük bir kısmı yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Çin ve Kazakistan gibi diğer büyük madencilik merkezlerinde ise hâlâ ağırlıklı olarak fosil yakıtların kullanıldığı biliniyor.

Madencilikte Enerji Kullanımı ve Gelecek Planları

Bitcoin madenciliğinin en büyük sorunlarından biri yüksek enerji tüketimi. Ancak, yenilenebilir enerji kullanımı ve nükleer enerji yatırımları bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.

ABD Başkanı Trump, fosil yakıt kullanımına yönelik kısıtlamaları gevşetmeyi desteklediğini belirtirken, nükleer enerji kullanımını teşvik edeceklerini açıkladı.

Özellikle küçük ölçekli nükleer reaktörler, veri merkezleri ve madencilik operasyonları için enerji sağlama konusunda büyük bir potansiyel taşıyor. 2024 yılında Kairos Power ile ortaklık kuran Google, küçük ölçekli bir nükleer reaktör geliştirme çalışmalarına başladı.

Bu teknolojilerin başarılı olması durumunda, Bitcoin madenciliği çok daha sürdürülebilir hale gelebilir ve enerji tüketimi konusundaki eleştiriler büyük ölçüde azalabilir.

ABD’de Bitcoin Madenciliği Sektörü Güçleniyor

ABD, Bitcoin madenciliğinde küresel liderliğini sürdürüyor ve bu sektör yerel ekonomilere milyarlarca dolarlık katkı sağlıyor. Texas ve Georgia gibi eyaletler madencilik faaliyetlerinin merkez üssü haline gelirken, yenilenebilir enerji kullanımı ve nükleer enerjiye yönelik yatırımlar sektörün sürdürülebilirliğini artırabilir.

Bitcoin madenciliğinin geleceği, enerji politikaları ve düzenleyici çerçevelere bağlı olarak şekillenecek. Ancak mevcut trendler, madenciliğin ABD ekonomisi için giderek daha önemli bir sektör haline geldiğini gösteriyor.