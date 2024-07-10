ABD’li düzenleyiciler ve savcılar, kripto para şirketleri ve liderlerinin tepesine binmeye devam ediyor. Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ) ardından, Paxful Kurucu Ortağı da hapis cezası alabilir.

AML Düzenlemelerine Uymadı

Paxful Kurucu Ortağı Artur Schaback, kripto para borsasında ABD’nin para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerine uymamak ile suçlanıyor. İddiaya göre borsada KYC gibi önlemler uygulamayan Schaback, AML yasalarını ihlal etti.

Schaback, pazartesi günü yaptığı bir itiraf anlaşması kapsamında suçunu kabul etti. Yönetici, anlaşmaya göre 5 milyon dolar ceza ödeyecek ve Paxful yönetiminden ayrılacak.

Paxful kurucusunun davası 4 Kasım’da görülecek. Davadan 5 yıla kadar hapis cezası çıkma ihtimali de bulunuyor.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı:

Schaback, AML ve KYC programları uygulamayarak Paxful’u bir para aklama, yaptırımları delme ve dolandırıcılık gibi suçları işleme aracına dönüştürdü.

Binance Kurucusu CZ de Suçlanmıştı

DOJ, geçtiğimiz yıl Binance Kurucusu ve Eski CEO’su Changpeng Zhao’dan da aynı suçlamalar ile şikayetçi olmuştu.

Binance’in ABD’de hizmet vermesi yasak. Ülkede ondan bağımsız olan Binance.US faaliyet gösteriyor.

Ancak CZ ve Binance, ABD’li müşterilere izinsiz ve gerekli AML önlemlerini almadan hizmet vermek ile suçladı.

CZ, AML düzenlemelerine uymadığını kabul etti ve 4,3 milyar dolar ceza ödemek üzere anlaştı. Zhao, ayrıca 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şu anda hapis cezasını çekmekte olan CZ’nin ağustos ayında tahliye edilmesi bekleniyor.