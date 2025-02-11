ABD’de Bitcoin’e yönelik kurumsal ilgi hızla artıyor. Kuzey Carolina ve Montana, eyalet fonlarını Bitcoin ve diğer dijital varlıklara yatırmaya yönelik yasa tasarıları sunan en son eyaletler arasına katıldı.

Kuzey Carolina ve Montana Bitcoin için Harekete Geçti

Kuzey Carolina, Bitcoin yatırımlarına izin veren yasa tasarısı sunan 21. eyalet oldu. Temsilciler Destin Hall, Mark Brody ve Steve Ross tarafından desteklenen House Bill 92 (HB92), eyalet hazinesinin toplam fonlarının %10’unu dijital varlıklara yatırmasını öngörüyor. Ancak yatırım yapılacak varlıkların piyasa değerinin 750 milyar dolardan fazla olması gerekiyor. Şu aşamada bu kriteri yalnızca Bitcoin (BTC) karşılıyor. Eyalet, rezervlerini spot Bitcoin ETF’leri aracılığıyla değerlendirilecek.

Montana’da ise Temsilci Curtis Schomer tarafından sunulan House Bill 429 (HB429), 50 milyon dolara kadar dijital varlıklara yatırım yapılmasını öneriyor. Tasarıda ayrıca değerli metaller, stabilcoin’ler ve dijital varlıklara yatırım yapacak özel bir fon kurulması öngörülüyor.

Diğer Eyaletler de Yarışa Katılıyor

Bitcoin yatırımlarına yönelik yasal düzenlemeler sadece bu iki eyaletle sınırlı değil. Maryland, Iowa ve Florida da benzer tasarılar sundu. Ancak, tüm eyaletlerde süreç aynı şekilde ilerlemiyor. Wyoming ve Kuzey Dakota’da sunulan yasa teklifleri başarısız oldu.

Wyoming’de HB201 tasarısı komite aşamasında takıldı.

Kuzey Dakota’da HB1184 tasarısı ise eyalet meclisinde yeterli desteği bulamadı.

Bu gelişmeler, ABD’de Bitcoin’in eyalet düzeyinde resmi bir rezerv varlığı olarak benimsenmesi için ciddi bir hareketin başladığını gösteriyor. Ancak her eyaletin bu konuda farklı bir yaklaşım sergilediği ve bazı eyaletlerde olumsuz tepkilerle karşılaşıldığı da görülüyor.