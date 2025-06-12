Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, ABD’nin geçtiğimiz ay Suriye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırmasının ardından, Suriyeli kullanıcıların kripto para ticareti yapmasına izin vereceğini duyurdu.

300’ün Üzerinde Kripto Varlık Erişime Açıldı

Binance tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye’deki kullanıcılar artık platformda Bitcoin dahil 300’den fazla kripto para ve stablecoin ile işlem yapabilecek. Ayrıca Suriye Lirası (SYP) üzerinden alım-satım işlemleri de mümkün olacak. Bu gelişmeyle birlikte Suriye, Binance’in tüm ürün ve hizmetlerine tam erişim sağlayan ülkeler listesine eklendi.

ABD Yaptırımlarını Kaldırdı, Kapılar Açıldı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıklamıştı. Sürpriz kararda, Suriye’de Aralık ayında iktidara gelen İslamcı liderliğin, eski başkan Beşar Esad’ı devirmesi etkili oldu.

Trump, bu kararı Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını savunan Suudi Arabistan’ın talebiyle aldığını ifade etti.

Yeni Yönetim, Dijital Ekonomiye Yöneliyor

Suriye’nin yeni yönetimi, 14 yıllık iç savaş ve on yıllarca süren Batı yaptırımlarının ardından, altyapıyı hızla onarma sözü verdi. Özellikle:

İnternet altyapısı

Finansal sistem modernizasyonu

Kripto ve dijital ekonomi gibi alanlara öncelik verilmesi bekleniyor.

Küresel Etki ve Yeni Pazarlar

Bu adım, Binance için hem yeni bir pazar açılımı hem de kripto paraların jeopolitik gelişmelerle nasıl şekillendiğine dair çarpıcı bir örnek oldu. Uzmanlara göre Suriye’nin kriptoyu benimsemesi, geleneksel finans sistemlerinden dışlanmış ülkeler için alternatif bir yol olabileceğini gösteriyor.