ABD’nin ulusal borcu kısa bir süre önce yeni bir rekor seviyeye ulaştı ve artış yavaşlama belirtisi göstermiyor.

Yeni haftayla birlikte ABD’nin ulusal borcu 35 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD’nin ulusal borcu 2020 yılından bu yana 12 trilyon dolar artış yaşadı. Bu da 2020 yılının Ocak ayından bu yana ABD’nin ulusal borcunun her ay 280 milyar dolar arttığı anlamına geliyor.

Kobeissi Letter 30 Temmuz’da yaptığı paylaşımda ABD’de kişi başına 105.000 dolarlık federal borç düştüğü görülüyor. Kobeissi Letter konuyla ilgili olarak paylaşımında “Bu durum nasıl iyi bir şekilde sonuçlanabilir?” notunu düştü.

ABD’nin Ulusal Borcu Artıyor?

ABD’de başkanlık seçimleri yaklaşıyor ve şu ana kadar öne çıkan adaylar Donald Trump ve Kamala Harris, artan federal borç konusuna pek fazla değinmedi. Bu nedenle ABD’nin ulusal borcunun önümüzdeki 4 yıllık süreçte de artmaya devam etmesi bekleniyor.

Usdebtclock.org adlı web sitesi, ABD’nin ulusal borcunun 2028 yılında 46 trilyon dolara yükseleceğini öngörüyor. Kobeissi Letter konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

Her yıl harcamaların kesilmesi çağrıları yapılıyor ama bu asla gerçekleşmiyor. Borç tavanı krizi aslında hiçbir zaman sona ermedi, sadece halının altına süpürüldü.

BREAKING: Total US Federal debt has officially hit $35 trillion for the first time in history. Since 2020, the US has now added ~$12 TRILLION in Federal debt. In other words, the US has added an average of ~$280 BILLION of Federal debt EVERY MONTH since January 2020. This… pic.twitter.com/YRQjNkQopc — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) July 29, 2024

ABD Kongresi’nin Bütçe Ofisi’ne göre, ulusal borcun 2034 yılına kadar 56 trilyon doları aşması bekleniyor. Artan harcamalar ve faiz giderleri, vergi gelirlerini geride bırakıyor.

Sosyal Güvenlik, sağlık harcamaları ve yıllardır yüksek seviyelerde olan faiz oranları, ABD’nin borç yükünü arttırıyor. Peter G. Peterson Vakfı’nın CEO’su Michael Peterson, New York Times’a yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bunun bir sorun olmadığını söyleyemeyiz. Seçime 100 günden az bir süre kaldı ve bu kısa süreçte bile ABD’nin ulusal borcunun 1 trilyon dolar artması bekleniyor.

Çare Bitcoin mi?

ABD’nin bağımsız başkan adayı Robert F. Kennedy Jr. ve Senatör Cynthia Lummis, ABD dolarının değerinin desteklenmesi için stratejik Bitcoin rezervi oluşturulmasına dair tekliflerde bulundu. Wyoming senatörü Lummis, 30 Temmuz’da şunları söyledi:

Stratejik bir Bitcoin rezervi bu kontrolden çıkmış treni durdurabilir ve gelecekteki nesillerimiz için ulusal borcu ödemeye yardımcı olabilir.

Bitcoin’in benimsenmesinin artması için çalışmalarda bulunan JAN3 adlı şirket, ABD’nin borcunun toplam Bitcoin arzının 1.6 milyon katı olduğunu tespit etti:

Fiat para biriminin sonu yakın. Her geçen gün Bitcoin Stratejik Rezervi daha da gerekli hale geliyor.

Ancak ABD’nin ulusal borçlarını azaltabilmesi için BTC varlıklarını satmasını da gerekiyor. Kısa bir süre önce ABD hükümeti, Silk Road’tan ele geçirdiği BTC’leri farklı cüzdanlara transfer etmeye başladı. Bu transferler kripto para piyasasında devasa fiyat dalgalanmalarına yol açabilir.