ABD’nin ulusal borcu kısa bir süre önce yeni bir rekor seviyeye ulaştı ve artış yavaşlama belirtisi göstermiyor.

Yeni haftayla birlikte ABD’nin ulusal borcu 35 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD’nin ulusal borcu 2020 yılından bu yana 12 trilyon dolar artış yaşadı. Bu da 2020 yılının Ocak ayından bu yana ABD’nin ulusal borcunun her ay 280 milyar dolar arttığı anlamına geliyor.

Kobeissi Letter 30 Temmuz’da yaptığı paylaşımda ABD’de kişi başına 105.000 dolarlık federal borç düştüğü görülüyor. Kobeissi Letter konuyla ilgili olarak paylaşımında “Bu durum nasıl iyi bir şekilde sonuçlanabilir?” notunu düştü.

ABD’de başkanlık seçimleri yaklaşıyor ve şu ana kadar öne çıkan adaylar Donald Trump ve Kamala Harris, artan federal borç konusuna pek fazla değinmedi. Bu nedenle ABD’nin ulusal borcunun önümüzdeki 4 yıllık süreçte de artmaya devam etmesi bekleniyor.

Usdebtclock.org adlı web sitesi, ABD’nin ulusal borcunun 2028 yılında 46 trilyon dolara yükseleceğini öngörüyor. Kobeissi Letter konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

BREAKING: Total US Federal debt has officially hit $35 trillion for the first time in history.

Since 2020, the US has now added ~$12 TRILLION in Federal debt.

In other words, the US has added an average of ~$280 BILLION of Federal debt EVERY MONTH since January 2020.

This… pic.twitter.com/YRQjNkQopc

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) July 29, 2024