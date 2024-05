Kripto derecelendirme platformu Evai’nin CEO’su Matthew Dixon, XRP’deki yükselişi tetiklemek için gereken güç olabilir.

ABD’de Nisan ayı TÜFE verileri 17 Mayıs’ta açıklanacak. Bu nedenle küresel piyasalarda gergin bekleyiş sürüyor.

CPI olarak da bilinen ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 17 Nisan tarihinde açıklanacak. Bu anlamda yalnızca geleneksel piyasalardaki yatırımcılar değil, kripto para yatırımcıları da TÜFE verilerinin yayınlanmasını bekliyor. Zira ABD TÜFE verileri, kripto paralar da dahil olmak üzere küresel piyasalarda spekülasyonlara yol açıyor.

Kripto derecelendirme platformu Evai’nin CEO’su Matthew Dixon da bu konuda spekülasyon yapan isimlerden biri. Dixon kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD’de TÜFE verilerinin açıklanmasının XRP fiyatında olası bir boğa koşusunu tetikleyebileceğini söyledi.

Dixon’ın ABD TÜFE verilerinin açıklanması sonrasında XRP’de yükseliş beklemesini, dijital varlıkların merkezsiz finansal sistemi güvence altına almak ve akıllı sözleşmelerin gelişimini desteklemek için yenilikçi bir yol sunmasına dayandırıyor.

#XRP has been lagging lately but like many other tokens, weaker #CPI next week should awaken the sleeping giant and propel $XRP higher. pic.twitter.com/FEvUZiG7RM

— Matthew Dixon – CEO Evai (@mdtrade) May 10, 2024