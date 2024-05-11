Kripto derecelendirme platformu Evai’nin CEO’su Matthew Dixon, XRP’deki yükselişi tetiklemek için gereken güç olabilir.

ABD’de Nisan ayı TÜFE verileri 17 Mayıs’ta açıklanacak. Bu nedenle küresel piyasalarda gergin bekleyiş sürüyor.

ABD Enflasyon Verileri (TÜFE) Ne Zaman Açıklanacak?

CPI olarak da bilinen ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 17 Nisan tarihinde açıklanacak. Bu anlamda yalnızca geleneksel piyasalardaki yatırımcılar değil, kripto para yatırımcıları da TÜFE verilerinin yayınlanmasını bekliyor. Zira ABD TÜFE verileri, kripto paralar da dahil olmak üzere küresel piyasalarda spekülasyonlara yol açıyor.

Kripto derecelendirme platformu Evai’nin CEO’su Matthew Dixon da bu konuda spekülasyon yapan isimlerden biri. Dixon kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD’de TÜFE verilerinin açıklanmasının XRP fiyatında olası bir boğa koşusunu tetikleyebileceğini söyledi.

Dixon’ın ABD TÜFE verilerinin açıklanması sonrasında XRP’de yükseliş beklemesini, dijital varlıkların merkezsiz finansal sistemi güvence altına almak ve akıllı sözleşmelerin gelişimini desteklemek için yenilikçi bir yol sunmasına dayandırıyor.

#XRP has been lagging lately but like many other tokens, weaker #CPI next week should awaken the sleeping giant and propel $XRP higher. pic.twitter.com/FEvUZiG7RM — Matthew Dixon – CEO Evai (@mdtrade) May 10, 2024

Matthew Dixon, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada XRP’den “uyuyan dev” olarak bahsetti ve çok yakında uyanacağını iddia etti. Dixon, TÜFE’de beklenenden daha az bir düşüş yaşanması durumunda, bunun XRP’de yükselişi tetikleyeceğini söyledi.

ABD merkez bankası Fed, İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından açıklanan TÜFE verilerine göre faiz kararını açıklıyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta açıklanacak TÜFE verileri, Haziran ayındaki FOMC toplantısı için kritik rol oynayabilir.

Dixon’ın öngörüsü, faiz oranları ile varlık fiyatları arasındaki ters korelasyon üzerine kurulu. Enflasyondaki düşüş nedeniyle Fed, faiz indirimine giderse yatırımcılar, yeniden riskli varlıklara ilgi göstermeye başlayabilir.